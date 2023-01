¿Se acuerdan de Ivana Knöll, la sensual hincha de la selección de Croacia, que paralizó a los hombres en las tribunas con su figura en los estadios del Mundial de Qatar, pues bien, reapareció.

Knöll, con su sensual figura, acaparó las miradas en Qatar y destapó una olla, la de los mensajes de varios jugadores durante la Copa del Mundo. Literal, los ‘echó al agua’.



A Ivana no le tembló la mano para señalar que varios jugadores de seleccionados nacionales que estuvieron en Qatar se atrevieron a escribirle durante el torneo.



"Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido", contó.



Y agregó: “Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre 'cómo estás, bla, bla, bla'", dijo en una entrevista en Barstool Sports.



La modelo afirmó que “algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!".



"Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo", sentenció.

