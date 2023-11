Iván René Valenciano: primeras declaraciones tras ser arrestado por manejar borracho

El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, máximo goleador en la historia del Junior de Barranquilla, fue detenido en la ciudad estadounidense de Weston por conducir bajo los efectos del alcohol, informaron este martes medios locales.

Valenciano habló y aclaró el tema tras el accidente que ocurrió en Estados Unidos en entrevista con Blu Radio.

(Iván René Valenciano: contundentes declaraciones de su esposa tras el escándalo)(Falcao García se fue de doblete: los golazos en el partido Lugonés vs. Rayo Vallecano)

Lo que dijo

Según el informe policial, el exjugador del Atalanta italiano y los clubes mexicanos Tiburones Rojos y Monarcas Morelia, fue imputado por "primer delito por alcohol o drogas, daños a una propiedad ajena o a una persona, y conducción temeraria".



Lo que pasó. “Salimos a comer con mi familia. El domingo normal. Me tomé unos tragos y el lunes salí de la casa y me estrellé. Fui a la corte y salí de eso”, dijo.



Lo que tenía en el carro. “No llevaba botellas de trago en el carro. El nivel del grado de alcohol no se sabe. El Tribunal decide y salí con fianza. Tengo que presentarme en un sitio como prueba. Me suspendieron la licencia durante tres meses”.



¿Está legal? “Tengo seguro social, permiso de trabajo. Tengo todo. Mi esposa es ciudadana americana y tengo los papeles en regla. Estoy legal y no tengo problemas. Llevo más de cinco años de vivir acá y no tengo esos problemas”.

Facebook Twitter Linkedin

Iván René Valenciano. Foto: Archivo particular

Los problemas. “Eso pasó a la vuelta de mi casa. Pero quiero aclarar que no tengo esos problemas que dicen en las redes sociales”.



Sigue tomando. “No tengo problemas con el alcohol. Salí con mi familia y me tomé unos tragos. Eso es normal. Pasó el percance No estaba entrenando los niños, eso no tiene nada que ver. Tampoco iba para el entrenamiento con los niños”.



El acoholismo. “Dejé de tomar por un tiempo. Quería tomarme unos tragos, en su momento, pasar bien. Tomé esa decisión, pero no tiene por qué cambiar mi vida. Lo dejé durante un tiempo y sigo construyendo una vida”.



Lesiones personales. “A uno lo separan en seguida. Pasó el parcance y la policía estaba ahí al minuto. Me ponen a un lado. No conozco a las personas que tuvieron el accidente. El policía me dijo que me iban a llevar preso”.

(Iván René Valenciano: así quedó el carro que conducía bajo efectos del alcohol)