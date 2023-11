Iván René Valenciano: contundentes declaraciones de su esposa tras el escándalo

El exfutbolista colombiano Iván René Valenciano, máximo goleador en la historia del Junior de Barranquilla, fue detenido en la ciudad estadounidense de Weston por conducir bajo los efectos del alcohol.

A Valenciano, de 51 años, quien jugó el Mundial de Estados Unidos'94, le abrieron un expediente en Weston, Florida.

En su defensa

Según el informe policial, el exjugador del Atalanta italiano y los clubes mexicanos Tiburones Rojos y Monarcas Morelia, fue imputado por "primer delito por alcohol o drogas, daños a una propiedad ajena o a una persona, y conducción temeraria".



Al exjugador no le tocó pagar ningún tipo de fianza para quedar en libertad. Al colombiano le restringieron su licencia de conducción", agregó la información.

Valenciano integró las selecciones Colombia sub-20 (Argentina 1988), la que jugó en el Mundial de Arabia Saudí.



Además formó parte del equipo colombiano que participó en los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Es además el segundo máximo goleador de la liga colombiana, en la que marcó 217 goles.

Habló su esposa

Ety Parada, su esposa, iba con él cuando ocurrió el incidente y aclaró varios puntos sobre el particular.



“Tuvo el accidente llegando a la casa, en Weston, Florida. Se chocó al entrar a un shopping center. Venía otro carro y lo impactó por el lado del pasajero. Lamentablemente, el día anterior habíamos asistido a una reunión familiar donde él había ingerido alcohol. En ese momento, en la sangre todavía tenía rezagos de alcohol”, contó.

Iván René Valenciano. Foto: Archivo particular

Y agregó: “Entonces, cuando le hicieron la prueba, le salió. Usted sabe cómo son las leyes de este país, que todo es muy estricto. Entonces, los policías vieron necesario traerlo a un sitio de detención. Pero lo más importante es que está bien, no pasó nada, no pasó a mayores. Solo fue un choque normal de automóviles. Y sí, usted sabe que esto le puede pasar a cualquier persona".



Agregó: "Y la gente que está hablando que él estaba con drogas, no, no, para nada. Iván René es una persona que no consume drogas. Aparte de eso, de que le encontraron rezagos del alcohol del día anterior, pues él también está medicado. Entonces, algunos medicamentos también hicieron mucha fuerza para que el examen saliera positivo”.



Parada confirmó que el exdelantero llevaba algunos medicamentos cuando ocurrió el incidente.



“Él usa esos medicamentos y eso le causa somnolencia. Entonces, hay veces que confunden las cosas”, le contó a El Heraldo de Barranquilla.

Iván René Valenciano y la camioneta BMW en la que se accidentó. Foto: Archivo particular

Por último, señaló: “Es una persona que vino con muchos sueños, con muchas metas, a salir adelante. Está entrenando niños. La verdad es una persona que se levanta muy temprano a trabajar, llega muy tarde a la casa de trabajar. Ha vivido una vida normal. Muy buenos amigos. Es una excelente persona, gran ser humano. La verdad, sin problemas. Absolutamente ninguno”.



Deportes