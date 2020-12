Iván Valenciano, con todo contra la llegada de Reinaldo Rueda

Todos los caminos conducen a Reinaldo Rueda. Días después de que se confirmara la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia, se comenzó a hablar sobre los posibles candidatos para reemplazar al estratega portugués en el banquillo del combinado nacional, y es justamente en este contexto, en el que el técnico vallecaucano, con presente en la Selección de Chile, se perfila como el próximo técnico de la Tricolor.

Sin embargo, una cláusula en su contrato podría complicar la llegada de Rueda a un segundo periodo con la Selección de mayores, a la que ya dirigió entre 2004 y 2006.



Justamente, en medio de las noticias que vinculan a Rueda con la Tricolor, Iván Rene Valenciano, exjugador de la Selección, lanzó una fuerte crítica hacia el técnico mundialista con Ecuador y Honduras, en la que aseguró que traer a Rueda, es traer a 'un técnico que está fracasando'.



"Vamos a traer un técnico que está fracasando en Chile. No entiendo la verdad. Además, Reinaldo no tiene espalda. Si pierde con Brasil y Paraguay se va. En este momento los números no lo avalan. Reinaldo es un gran entrenador, un tipo capaz. En este momento no es el salvador para Colombia. El salvador son los jugadores que son los que tienen que cambiar la cara de todo esto", dijo el exfutbolista en ESPN.



Asimismo el 'bombardero' aseguró que el cargo lo debería asumir alguien con menor peso, como lo es Arturo Reyes, DT de la Sub-20:



"Yo pondría a Arturo Reyes porque si pierde con Brasil y Paraguay se puede ir. Con Reinaldo no hay compás de espera. Que se quede en Chile y demuestre sí tiene la capacidad de sacar todo adelante. Cuando hubo la posibilidad de irse no se fue, ahora que 'chupe' y que aguante. Que Colombia busque otro para cambiar el rumbo", concluyó.



