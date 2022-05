El futbolista colombiano Sebastián Villa, de Boca Juniors, sigue en el ojo del huracán por las denuncias de abuso sexual y tentativa de homicidio que puso en su contra una mujer, identificada como 'Rocío', el pasado viernes, en Buenos Aires, Argentina.

En su partido más reciente, contra Racing, el exjugador del Deportes Tolima fue chiflado cada vez que tocó la pelota.



Ante el escándalo que se ha desatado en Argentina, este lunes, Juan Román Riquelme, ícono de Boca Juniors, club en el que juega el colombiano, habló con 'ESPN' sobre el particular.



"Sebastián Villa sigue demostrando que es el mejor jugador del fútbol argentino, como lo dijimos hace dos años. Se lo ve muy tranquilo y muy bien. Es desequilibrante y si no hace goles los hace meter", dijo Riquelme, en el programa 'Equipo F'.



"Lo que pasa afuera de la cancha es otro tema. Es un atleta, nunca estuvo en la camilla. Su crecimiento depende solo de él, cada día va a hacer más diferencia. No faltó a una sola práctica", agregó el exjugador.



Sebastián Villa.

Horas después de que las palabras de Riquelme tomaran vuelo, el periodista Iván Mejía reaccionó en redes sociales.



"¿Buen jugador? Puede ser. ¿Buena persona? Un atropellador de mujeres no es un buen ser humano", apuntó el hombre que trabajó hasta hace unos años en 'Caracol radio'.



Buen jugador? Puede ser. Buena persona? Un atropellador de mujeres no es un buen ser humano. https://t.co/vQRETNrBnA — Iván Mejía Álvarez (@PajaritoDeIvan) May 16, 2022

