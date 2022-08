El expresidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) había sido recibido hace unos días como miembro distinguido del Wilson Center, un laboratorio de ideas ('think tank') con sede en Washington, donde investigará sobre desplazamientos de población, crisis climática y democracia.

Y aunque todo indica que estará en aquel instituto fundado en 1968 en honor al expresidente estadounidense Woodrow Wilson (1913-1921), este jueves el periodista Carlos Antonio Vélez abrió una nueva puerta al decir que "el expresidente Iván Duque será parte de la Junta Directiva de la Fundación Fifa".



¿Iván Duque trabajará en la Fifa?

El expresidente Iván Duque. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

En su tuit, Vélez manifestó:



Hasta el momento, la Fifa no ha oficializado ningún nuevo miembro de su fundación. Sin embargo, la prensa internacional sí ha reseñado posibles nuevas figuras en la cabeza de dicha entidad durante los últimos días.



Hace una semana, 'Vertex Media' informó que la pionera administradora de fútbol de Sierra Leona, miembro del Consejo de la Fifa y miembro del Comité Ejecutivo de la CAF, Madam Isha Johansen, fue elegida miembro de la Junta de la Fundación Fifa durante un reunión virtual de la Fifa.



No obstante, la organización que rige el fútbol profesional a nivel mundial no ha confirmado el nombramiento.

¿Qué hace la Fundación de la Fifa?

Logo del Mundial de la Fifa. Foto: EFE

Establecida en marzo de 2018, la Fundación Fifa se creó como una entidad independiente con los objetivos de ayudar a promover un cambio social positivo en todo el mundo y recaudar apoyo para la recuperación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas en todo el mundo.

¿Cómo está conformada la Junta?

De momento, los miembros de la Junta de la Fundación Fifa son:



Presidente de la Junta de la Fundación Fifa: Gianni Infantino, presidente de la Fifa.



Presidente Ejecutivo del Directorio – Mauricio Macri, (expresidente de la Federación Argentina de Fútbol y de Argentina).



Posibles miembros:



Isha Johansen, miembro del Consejo de la Fifa, miembro del Comité Ejecutivo de la CAF y ex presidente de la FA de Sierra Leona.



Sonia Fulton, miembro del Consejo de la Fifa y presidente del Caucus y Turks FA.

