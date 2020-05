'La Bundesliga será un referente': presidente Duque sobre el fútbol

La reactivación del deporte en Colombia comenzará de manera gradual con los entrenamientos de los deportes individuales, en junio. El fútbol, por ahora, no tiene fecha para esa activación de prácticas. Este viernes, el presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a referirse al tema.

El mandatario manifestó en entrevista en 'MIOriente', de Antioquia, su punto de vista sobre la propuesta de la Dimayor para el regreso al fútbol a puerta cerrada.: "Hace aproximadamente 2 o 3 semanas me preguntaron y dije que no iba a especular y hablar de lo que no sé. Soy futbolero a morir, pero debo ser muy claro: acá tenemos que obrar conforme a lo que nos dice la medicina, los expertos. Le dije al ministro Fernando Ruiz, el deporte es importante pero el fútbol es de mucho contacto y cuando usted ve la movilidad en la cancha, el nivel de sudor., el jadeo, hace que las distancias de dos metros deberían ser de 4", dijo.



Lea también: Oficial: International Board autoriza más sustituciones en el fútbol)



El Presidente se refirió a la experiencia que tendrá Colombia con la reactivación en la Liga de Alemania y en otros torneos en Europa.



"Dijimos, evaluémoslo conforme a lo que se va viendo en el mundo, lo de la Bundesliga va a ser importante, un referente; en Italia vemos que están tomando decisiones, pero aparecieron 10 jugadores con coronavirus, tenemos que buscar como tener los mejores protocolos, mirar los referentes, las directrices de la Fifa y Conmebol y ser reactivos, buscar esquema donde con el mayor control posible podamos retornar a puerta cerrada, pero darle a la ciudadanía la posibilidad de disfrutarlo a través de los medios, pero esto solo lo haremos de conformidad con las directrices de salud".



(Lea también: Messi y su corte están de vuelta: Barcelona reanuda entrenamientos)



El ministerio del Deporte entregará este viernes los protocolos para reactivar entrenamientos en deportes individuales de poco riesgo de contacto. El fútbol espera las observaciones de su protocolo por parte del Ministerio de Salud.



DEPORTES