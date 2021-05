Presidente de Colombia no se resigna: insiste en la Copa América

El pasado jueves la Conmebol le dijo no a la petición de Colombia de aplazar la Copa América y anunció que reprograma los partidos de nuestro país. Aún no anuncia dónde se jugarán, si solo en Argentina o con otra sede. Mientras tanto, el presidente de Colombia, IVán Duque, insistió en su idea de retener la sede del torneo.

En una entrevista con 'Red + noticias', el mandatario dijo este viernes: "Esta reflexión también la tiene que hacer la Conmebol. No es que nos la hayan quitado, porque también la Conmebol debe hacer una deliberación en su Comité Ejecutivo y decir si está dispuesto a que se haga un torneo en un país que también está en una situación compleja por la pandemia o por si lo contrario se puede buscar un periodo más extendido donde pudiéramos estar los países originales".

Presidente Iván Duque. Foto: Presidencia



Agregó que la situación del covid-19 no solo en Colombia sino también en Argentina era un tema que no se podía pasar por alto a tampoco tiempo del inicio de la competición. Aunque no se refirió a las protestas sociales en el país.



"En este año tenemos una coyuntura, estamos viendo una situación de covid en Sudamérica compleja, hemos tenido picos y con las aglomeraciones podríamos tener un pico dentro del mismo tercer pico. Nosotros planteamos que, si lo que se busca es que esto tenga presencia de espectadores y que sea un evento de gran despliegue, pues estamos avanzando casi que en simultanea Colombia y Argentina, en un proceso de vacunación en donde, prácticamente, hacia el mes de noviembre, podríamos tener aforos de más del 50%. Nosotros lo planteamos porque tiene más beneficios económicos, en turismo, en empleo, en medios", precisó.

Yo quisiera que la Conmebol tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y pensando en lo que puede ser un torneo con aforos para darle un 'estartazo' a la economía. FACEBOOK

Finalmente, hizo un nuevo llamado a la Conmebol: "Yo creo que si no es noviembre, ellos tienen que dar alternativas. El éxito de estos torneos también empieza a darse en la medida en al que se abre el aforo. Que hubo campañas que trataron de afectar y ataques, sí. Pero este es un país que tiene credibilidad en el fútbol. Hemos organizado Mundiales juveniles, torneos sudamericanos... Yo quisiera que la Conmebol tenga esa última reflexión, pensando en el fútbol y pensando en lo que puede ser un torneo con aforos para darle un 'estartazo' a la economía. Si definitivamente no coincidimos en las fechas, perfecto, pero que tenga la Conmebol la posibilidad de tener esa decisión", finalizó.



Se espera que la Conmebol anuncie si habrá una nueva sede que se sume a Argentina o si finalmente concentra todo l torneo en ese país. La Copa América está prevista para empezar el 13 de junio.



DEPORTES





