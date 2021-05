Presidente Duque fija postura sobre realizar la Copa América

La organización de la Copa América 2021 entre Colombia y Argentina sigue siendo tema de debate, sobre todo ahora que se presentan dificultades de orden público en el país, generando gran expectativa entre las selecciones participantes.

(Le puede interesar: Los mensajes de futbolistas colombianos sobre las protestas en el país)



Sin embargo, este miércoles el presidente de Colombia, Iván Duque, se refirió al tema y ratificó que a la fecha la Copa América sigue firme, junto a Argentina, país del que se ha dicho que podría declinar su participación como sede conjunta. Duque dijo que "sería absurdo no hacer la Copa".​

seria absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa FACEBOOK

TWITTER

“Empezamos un trabajo hace mas de dos años con el presidente Mauricio Macri, estaba prevista el año pasado y se pospuso, y en este 2021 hemos dicho que estamos firmes para adelantarla. Vino la controversia y muchos dicen si sí o no se puede hacer. Empiezo por la lógica, se va a jugar la Eurocopa casi en el mismo tiempo, con protocolos, burbujas, vacunas y lo que se requiere; seria absurdo que no se hiciera una Copa América si se hace una Eurocopa, sobre todo si las cifras epidemiológicas son similares", dijo el presidente en 'Blu Radio'.

(Lea además: Oficial: Santa Fe, Nacional y Equidad no juegan la Copa en Colombia)



En segunda instancia, argumentó: "Se han jugado los torneos rentados, el colombiano, brasileño, argentino, peruano... Hay experiencia en protocolos".

Finalmente, ratificó que en este momento el torneo está fijo en las dos sedes. "Estaba por definirse si con Argentina o no. He dicho, que mensaje mas bonito avanzar con la copa entre lo dos... Lo que me ha transmitido el ministro a través del presidente Alejandro Domínguez (Conmebol) es que se va hacer en los dos países… Esa es la información que tenemos".



La Copa América empezará el 13 de junio, aunque se mantiene la expectativa continental por la actual coyuntura social que vive Colombia.



DEPORTES

Lo invitamos a leer además

-¿Qué tan complicado es lo de James? Ancelotti da el parte oficial



-Iker Casillas tuvo nuevo susto cardiaco



-¿Por qué Méndez dice que River Plate es el consentido de la Conmebol?