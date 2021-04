Presidente Duque hace importante anuncio sobre la Copa América

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que, en lo que a su país respecta, la Copa América de fútbol que coorganizará en junio y julio próximos junto con Argentina se llevará a cabo con los mismos protocolos de bioseguridad que se siguen en los partidos de la liga local y de la Copa Libertadores.



"Yo tengo un compromiso muy claro por parte de Colombia con la Conmebol y hemos dicho: estamos preparados para que la Copa América se juegue en Colombia con esas garantías de bioseguridad. En lo que nos corresponde a nosotros, que es un grupo de cinco equipos, hemos dicho: sí, estamos listos", manifestó Duque en una entrevista con Efe.



La Copa América, que iba a disputarse en 2020 en Argentina y Colombia, se pospuso a este año y está previsto que se juegue del 11 de junio al 10 de julio, pero el nuevo pico de la pandemia de covid-19 en América Latina volvió a sembrar dudas sobre la celebración.



"Sería ilógico que se pudiera jugar un torneo rentado nacional y la Copa

Libertadores de América y no pudieran jugar cinco equipos en un entorno seguro, en una burbuja", afirmó Duque al referirse a los miembros del Grupo B del torneo continental, que son Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú.



Esta es la primera vez que el mandatario colombiano habla sobre la Copa América luego de que su homólogo argentino, Alberto Fernández, manifestara el jueves pasado su preocupación por la posibilidad de que los partidos de ese torneo y de la

Libertadores puedan aumentar los casos de coronavirus.



"No quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, lo que quiero es que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por delante para ver cómo evolucionan las cosas y para ver cómo podemos dominar este problema", expresó entonces Fernández.

Colombia tiene un compromiso

Duque aseguró que Colombia ha trabajado en la organización del torneo de naciones desde hace un tiempo, que "no fue una cosa que apareció de un momento para otro".



"Vino la pandemia, nosotros lo corrimos (el torneo) para el año 2021, pero hay que reconocer que mientras eso se ha dado hemos podido restablecer nuestro torneo de fútbol sin público y hemos visto también a los equipos jugar la Copa

Libertadores sin público", expresó.



Es por ello que recalcó que Colombia tiene "ese compromiso" de organizar el torneo y ya le dijo a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que el país está preparado para acoger la Copa, incluso si no pudiera ingresar público a los estadios.



"Así como hemos tomado medidas para el torneo rentado, en el caso particular del Grupo que jugaría en Colombia, que son cinco equipos, están previstas las burbujas para poder garantizar la protección de los jugadores, la sociedad colombiana y poderle dar también a todos los aficionados de este importante deporte en toda Sudamérica una Copa América segura, que se pueda trasmitir a través de la televisión", aseveró.



Al ser preguntado sobre qué pasará si la situación de la pandemia no ha mejorado sustancialmente para las fechas de la Copa América, Duque comparó ese posible escenario con el de países como Francia, donde a pesar de las elevadas cifras de contagios de covid-19 se siguieron jugando partidos de la Liga de Campeones y el torneo local. "Usted vio (que se jugaba) en Turquía, en España, en Inglaterra, en Alemania. ¿Por qué? Porque se han tomado las medidas", afirmó Duque.



El mandatario señaló que su Gobierno está trabajando con la Conmebol, teniendo en cuenta "los criterios médicos", para garantizar que la parte de la Copa América que corresponde a Colombia se dispute.



