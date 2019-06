Italia y Holanda completan los cuartos del Mundial femenino

Italia y Holanda, que derrotaron este martes respectivamente a China y Japón, se hicieron con los últimos billetes a cuartos de final del Mundial femenino en los que habrá siete equipos europeos y Estados Unidos.



Italia, que no llegaba a cuartos de final desde hace 28 años, se impuso en Montpellier a China por 2-0, materializando dos de las pocas ocasiones de que dispusieron en un partido dominado físicamente por sus rivales.

Holanda, por su parte, cuando agonizaba en Rennes ante un equipo japonés que multiplicaba las ocasiones, se encontró con un penal en el último minuto, transformado por la jugadora del Barcelona Lieke Martens, autora de un doblete, para ganar por 2-1 y eliminar al campeón mundial de 2011 y finalista en 2015.

Italia y Holanda se enfrentarán entre ellas en cuartos de final el sábado en Valenciennes por una plaza en semifinales ante el vencedor del Alemania-Suecia, que se jugará ese mismo día en Rennes. Los otros dos partidos de cuartos de final serán Noruega-Inglaterra, el jueves en Le Havre, y el duelo más atractivo de esta instancia, Francia-Estados Unidos, el viernes en París.

Triunfo histórico de Italia

Las "Azzurre" italianas lograron por segunda vez clasificar a cuartos de final de un Mundial con su triunfo ante China. Después de haber alcanzado los cuartos en el primer Mundial femenino, en 1991, las italianas lo han vuelto hacer casi 30 años más tarde.



"Teníamos un poco la misión de hacer conocer el fútbol femenino a los italianos, hacer que sea apreciado, hacer ver lo bonito que es el fútbol jugado por las chicas. Pienso que esta Nazionale ha cambiado de verdad el fútbol italiano", afirmó al término del partido la seleccionadora, Milena Bertolini. Los tantos de Valentina Giacinti (15), en un contragolpe, y Aurora Galli (49), con un disparo lejano, permitieron a las italianas superar los octavos.



Esta clasificación a cuartos de final contrasta con la ausencia del equipo masculino en el último Mundial de Rusia-2018 y el reciente fracaso de la Sub-21 de chicos, que jugando como locales, fueron eliminados el lunes en la primera fase de la Eurocopa, sin poder clasificar a semifinales.

Jackie Groenen, de Holanda disputa un balón ante Nana Ichise, de Japón, durante un partido de la Copa Mundial Femenina 2019, entre la selección de Holanda y la de Japón, en Rennes. Foto: EFE

Holanda, en su triunfo contra Japón, se adelantó en el minuto 17, con el primer tanto de Martens, de tacón, antes de que Japón empatara en el 43 por medio de Yui Hasegawa, al elevar el balón ante la salida de la portera Sari van Veenendaal, tras un pase de Mana Iwabuchi. Cuando más atacaban las asiáticas, que crearon múltiples ocasiones, una mano en el área de Saki Kumagai hizo a las europeas ganar el partido.



"Estamos muy felices, hemos escrito una página histórica, pero esto no he terminado. Esperamos sorprender de nuevo en el próximo partido", señaló la heroína holandesa, Martens, mejor jugadora de la UEFA y de la FIFA en 2017.



"No vi la acción del penal. Hay gente que ha dicho que fue severa la señalización, pero no pude verla en el terreno. Esa acción hizo la diferencia. A veces se necesita un poco de suerte para ganar", añadió la jugadora del FC Barcelona.



Un cruel final para el equipo japonés que arrasó a su rival en la última media hora de partido, con un disparo al larguero incluido, por medio de Hima Sugita (79), y varias buenas intervenciones de la portera y defensa holandesas. Además fue su estrella, Kumagai, capitana del equipo y jugadora del Lyon francés, la que cometió la mano en el área, tras un disparo de Vivianne Miedemaque, y propició que Holanda, actual campeona europea, se tomara la revancha de la eliminación ante Japón en octavos del Mundial de Canadá-2015.



AFP