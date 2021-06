Italia se ratificó como candidata: debutó con goleada en la Eurocopa

La selección de Italia abrió este viernes la Eurocopa con un contundente triunfo por 3-0 contra la de Turquía en el estadio Olímpico romano, con un gol en propia meta de Merih Demiral y dianas de Ciro Immobile y Lorenzo Insigne.

La selección de Roberto Mancini, que regresaba a una gran cita internacional tras su ausencia en el Mundial de Rusia 2018, arrancó fuerte en el grupo A, en el que también están encuadradas Suiza y Gales.



Italia se fue al descanso con el 0-0 en el marcador, pero impuso su superioridad técnica en una excelente segunda mitad, tanto a nivel ofensivo como defensivo.



Un tanto en contra de Merih Demiral en el minuto 53 fue el primero del torneo, cuando Domenico Berardi dio un pase de la muerte en dirección hacia Ciro Immobile, pero el balón rebotó antes en el torso del defensa turco, engañando a su propio guardameta, Ugurkan Cakir.



En el 66, Immobile firmó el segundo de la Azzurra al aprovechar un rechace de Cakir tras un disparo de Leonardo Spinazzola. La sentencia definitiva la firmó en el 79 Lorenzo Insigne, con un disparo cruzado tras recibir una asistencia de oro de Immobile desde la frontal del área.



La Italia de Roberto Mancini sigue confirmando su estatus como una de las favoritas al título el 11 de julio en Wembley. Por el momento sigue elevando su cuenta de partidos sin perder, aumentando su racha a 28. Italia no ha recibido goles en sus últimos nueve partidos, en los que ha firmado 28 tantos, unos números que impresionan.



El partido entre italianos y turcos pudo contar con 16.000 espectadores en la grada del Estadio Olímpico, un cuarto del aforo total del recinto debido a las restricciones anticovid.



Antes del partido de apertura tuvo lugar una breve ceremonia para levantar el telón de la competición. Allí los exfutbolistas Francesco Totti y Alessandro Nesta llevaron simbólicamente el balón del torneo, bautizado como "Uniphoria" (unidad y euforia).



El tenor Andrea Bocelli interpretó "Nessun Dorma", de la opera Turandot de Puccini, delante de grandes globos que representaban a los 24 países participantes en una "coreografía vertical" mediante bailarines. Después fue el turno de una 'performance virtual' de Martin Garrix, Bono y The Edge



DEPORTES

Con AFP