Italia consiguió un triunfo esperanzador en su nuevo ciclo al derrotar 2-1 a Hungría, este martes en Cesena, con lo que se mantiene invicta en el potente grupo 3 de la primera categoría de la Liga de Naciones de la Uefa, donde se sitúa además como líder en solitario.

Nicolo Barella (minuto 30) y Lorenzo Pellegrini (44) adelantaron en la primera mitad a la Azzurra.



Un tanto en contra de Gianluca Mancini permitió acortar a Hungría en el 61 pero el marcador ya no se movió. Este triunfo permite a Italia sumar 4 puntos tras las dos primeras jornadas del grupo A3, ya que el pasado sábado había empatado 1-1 en Bolonia contra Alemania.



Hungría, que en la primera jornada sorprendió (1-0) a los ingleses, se queda con tres puntos, en el segundo puesto del grupo. Alemania (2 puntos) es tercera tras empatar 1-1 en casa con Inglaterra, colista ahora con un punto.



Más allá de la situación en el grupo, esta victoria tiene un valor simbólico para una

Italia en pleno proceso de reconstrucción. La Nazionale tiene todavía reciente el trauma de haber quedado fuera del Mundial-2022, al caer en un duelo de repesca en marzo ante Macedonia del Norte, y el pasado miércoles perdió 3-0 ante Argentina en la Finalissima, el duelo entre los campeones de Sudamérica y Europa.



El buen arranque en la Liga de Naciones, donde el seleccionador Roberto Mancini ha aplicado ya una renovación del plantel y ha dado oportunidades a nuevos jugadores, permite recuperar la ilusión.

Camino largo

"Ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte. El gol de ellos nos hizo daño a la moral, pero el partido podía haber terminado con una ventaja más amplia. Estamos un poco cansados, es normal, debíamos haber sentenciado el partido y no hacerlo nos creó dificultades", analizó Roberto Mancini.



"Tenemos una Italia llena de jugadores jóvenes, que van a tener que trabajar mucho. El camino es largo, pero nos hemos reencontrado con la victoria y eso es importante", celebró. Desde el principio, Italia quiso dejar claro a sus 'tifosi' de Cesena que iba a por el partido.



Gianluca Mancini estuvo cerca de abrir el marcador en el 20, de cabeza, pero el arquero Denes Dibusz lo impidió. El primer gol azzurro llegó en el 29, con una jugada por la banda de Leonardo Spinazzola, que centró para que Barella, con un potente derechazo, enviara a la red de los magiares.



Poco antes del descanso, Pellegrini remató a gol en el 44, aprovechando un pase atrás de Matteo Politano, que no pudo conectar en un primer momento Wilfried Gnonto. Politano envió al larguero en el 54, pero en el 60 Hungría acortó con un tanto en contra de Mancini.



Eso dio esperanzas hasta casi el final a Hungría, pero Italia no perdió los nervios, siguió controlando la situación y no dejó escapar los tres puntos. Los italianos tienen otros dos partidos en esta competición durante esta ventana de junio, el sábado en Inglaterra y el martes de la próxima semana en Alemania. Hungría recibirá por su parte a Alemania el sábado y visita a Inglaterra el martes 14.



AFP