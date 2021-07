Donnarumma y el penalti parado: 'Es estudio, pero también instinto'

Gianluigi Donnarumma, portero de la selección italiana, aseguró este martes, tras parar un penalti a Álvaro Morata en la tanda de la semifinal de la Eurocopa ganada a España, que logró oponerse gracias al "estudio" de los rivales, pero también al "instinto".

"Con el cuerpo técnico estudiamos todo, pero luego también entra el instinto. Antes del partido estudias cómo tiran, si miran a la derecha, a la izquierda, si no lo hacen, sin duda estudio", afirmó Donnarumma al acabar el partido de Wembley, en declaraciones a la televisión italiana "Sky Sport".



Italia eliminó a España al imponerse en los penaltis, tras el 1-1 de los 120 minutos, y se clasificó para la final de la Eurocopa, en la que jugará contra Dinamarca o Inglaterra.



"Sabemos de dónde salimos, sé de dónde salí yo, y en esos momentos, cuando me conmoví, pensé en todo eso. Pensé que estoy en la final de la Eurocopa. Salimos de la nada, no era fácil, pero con la fuerza del grupo lo logramos", dijo.



EFE