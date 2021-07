¡Italia, campeón de la Eurocopa! ¡Sorpresa en Wembley!

Italia se proclamó campeona de Europa por segunda vez en su historia, después de imponerse a Inglaterra en los penales (1-1, 3-2) en la final de la Eurocopa-2020 disputada este domingo en el estadio de Wembley, ante 67.173 espectadores.



Lo invitamos a leer: (El fútbol y sus revanchas: Messi besa la Copa América)

La 'Nazionale', cuyo último título databa del Mundial-2006, se reencontró con la gloria europea 53 años después de la Eurocopa ganada en 1968. Los 'Three Lions' se adelantaron en el minuto 2 por medio de Luke Shaw, pero Leonardo Bonucci (67) llevó el partido a la prórroga.



Ya desde los once metros las dos atajadas de Gianluigi Donnarumma, ante Jadon Sancho y Bukayo Saka, además del disparo al poste de Marcus Rashford, dieron el triunfo a la 'Azzurra' de Roberto Mancini, que sucede en el palmarés a Portugal.



Los pupilos de Gareth Southgate, pese a haber disputado seis de sus siete partidos en el torneo sobre el césped de Wembley, se quedaron a las puertas de cerrar una sequía de títulos que se remonta a su único título mundialista, en casa en 1966.



Bajo una lluvia persistente, la final no tardó en ponerse de cara para Inglaterra, cuando los locales montaron una contra iniciada por el propio Shaw, vertebrada por el capitán Harry Kane, y culminada por el propio lateral del Manchester United a centro de su homólogo por la derecha del Atlético de Madrid Kieran Trippier.



La Italia que comenzó el torneo con tres victorias, siete goles a favor y cero en contra, se fue diluyendo con el paso de las rondas eliminatorias, y el peso de Wembley pareció lastrar por momentos a una 'Azzurra' que buscaba ganar la segunda Eurocopa de su historia tras la de 1968.



Pero Italia se reencontró con su juego vistoso en el segundo acto y fruto de su voluntad ofensiva llegó el empate, tras una jugara embarullada en el área a la salida de un córner en la que Bonucci logró embocar desde dentro del área pequeña. Era el segundo gol que recibía Inglaterra en el torneo.



El marcador no volvería a moverse hasta los penales, donde Donnarumma dio el triunfo a los suyos y llenó de lágrimas a la afición inglesa.

No llegaron ni a acomodarse: en apenas 2 minutos, Inglaterra ya le gana a Italia con este gol de Luke Shaw⚽️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EurocopaEnDIRECTV pic.twitter.com/JBVS4JK7jl — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 11, 2021

¡Gol de Italia 🇮🇹! Bonucci marcó el empate parcial 1-1 ante Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a los 21' del 2T. ¡Se iguala el marcador en la final de la #EurocopaEnDIRECTV!



Vive el partido por los C610/1610HD y @DIRECTVGO. pic.twitter.com/8fPIjHBsvD — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) July 11, 2021

Así fue el desempate

1-0. Berardi la mete a la derecha de Pickford, que se fue al otro palo. Gana Italia.



1-1. Harry Kane la mete a la derecha de Donnaruma, que adivina la dirección. Empata Inglaterra.



1-1. Pickford ataja el cobro de Belloti.



1-2. Maguire pone en ventaja a Inglaterra con un cobro duro y arriba.



2-2. Bonucci empata la serie para Italia con un tiro a la derecha de Pickford, que casi lo ataja con mano cambiada.



2-2. Rashford falla su cobro. Se frenó al patear y la mandó al poste de la mano derecha de Donnaruma.



3-2. Bernardeschi la mete por el centro del arco, a ras de piso. Italia vuelve a ponerse en ventaja.



3-2. Donnaruma se tira a su izquierda y le ataja el cobro a Sancho. Los dos que entraron en Inglaterra al final del juego fallaron.



3-2. Jorginho falló su cobro. Pickford adivina: va a su derecha, toca la pelota y luego el balón va al palo.



3-2. ¡Italia, campeón de la Eurocopa! Donnaruma se tiró a la izquierda y le atajó a Saka.



DEPORTES

Con AFP