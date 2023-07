La Selección Colombia femenina comenzó este miércoles la recta final de su preparación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. El debut será el 24 de julio, a las 10 p. m., hora colombiana, contra Corea del Sur.

Nelson Abadía, técnico de la Selección femenina, dio a conocer el martes la convocatoria final para la Copa del Mundo, en la que mantuvo la base que ganó la clasificación en la Copa América, en la que jugó como local y terminó de segundo, detrás de Brasil.

Abadía dejó por fuera a varias jugadoras que estuvieron en la Copa América, como Liana Salazar (campeona de Brasil con Corinthians y luego, de la Liga femenina colombiana con Santa Fe), Tatiana Ariza, Gisela Robledo y Gabriela Rodríguez, y también a la arquera Katherine Tapia, de Palmeiras, que se perderá el Mundial por lesión.

Siguen las sombras del veto en la Selección femenina

Abadía también tiene por fuera de la lista de la Selección, ya desde hace varios años, a varias de las referentes del fútbol femenino colombiano, dos de ellas, aún vigentes en el exterior.



Natalia Gaitán, que fue capitana del equipo durante varios años y hasta hace poco jugaba en Tigres de México, e Isabella Echeverri, integrante del Monterrey cuando se disputó la Copa América, desaparecieron de las convocatorias de Abadía desde que ganaron la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Tampoco volvió a ser convocada Yoreli Rincón, la figura de la Selección Colombia en los mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015. Rincón, hoy jugadora de Sampdoria de Italia, no está en la Selección desde la Copa América de 2018.

Echeverri y Rincón se desahogan por no estar en la Selección

Echeverri decidió retirarse prematuramente del fútbol, a los 28 años, en febrero de este año. En su momento, junto a otra jugadora, Melissa Ortiz, denunció el mal trato a las jugadoras de la Selección femenina.



En su cuenta de Twitter, Isabella se desahogó y lamentó no haber recibido la oportunidad de parte de Abadía.



"No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba", escribió Isabella.

No les voy a mentir, ayer fue un día duro. Me retiré hace 6 meses pero ver esa lista y saber que nunca me dieron ni una oportunidad, cuando lo merecía, fue más difícil de lo que pensaba 🇨🇴 — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) July 5, 2023

Echeverri, además, dijo que no se arrepiente de las denuncias que hizo en su momento, pese a que, según ella, eso le costó el puesto en la Selección.

Lo volvería a hacer 1 y mil veces. Mi legado será desde fuera, siempre con la bandera de la justicia, inclusión y equidad en la mano. Gracias por todos los mensajes bonitos 🫶🏼 https://t.co/O7p9sEdlGN — Isabella Echeverri R (@Isaeche11) July 5, 2023

Yoreli Rincón también comentó la convocatoria de la Selección y les deseó éxitos a sus antiguas compañeras de equipo. A pesar de seguir vigente en Europa, Rincón, de 29 años y segunda goleadora histórica detrás de Catalina Usme, desapareció de los listados, pese a que, además, fue la figura del Huila que ganó la Copa Libertadores en 2018.

"Hoy, que ya no tuve más esa oportunidad, sé que se la diste a personas y jugadoras que tienen todas las capacidades, madurez y experiencia para afrontar esta cita contigo", escribió Rincón en Instagram.



"A ti, querido Mundial, no te olvides de Colombia y, por favor, déjala ante el mundo como una de las mejores selecciones, ¡y en una de las mejores posiciones al final de agosto!", agregó.



