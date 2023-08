La selección femenina de fútbol de Colombia derrotó este martes por 1-0 a la de Jamaica en partido de los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, disputado en Melbourne, con lo cual avanza a los cuartos del torneo.

El gol colombiano fue convertido a los 51 minutos por Catalina Usme, que recibió el balón dentro del área jamaicana y, con un remate cruzado de pierna izquierda, acabó con el invicto en el torneo de la portera Spencer. Colombia enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final.

(Selección Colombia: millonario premio por su mejor participación en el Mundial femenino)(Linda Caicedo le habla a Colombia: 'Sé que podemos llegar a la final del Mundial')

Lágrimas a la distancia

Isabella Echeverri es una de las jugadores colombianas que no está en el Mundial. En su su momento señaló que había sido vetada por hacer unas denuncias.



"Apenas denunciamos era muy difícil sacarnos de la selección por el escándalo mediático que hubo, por toda la tensión que había dentro de la federación. Pero después de ganar los Juegos Panamericanos pasó un año y medio en el que no hubo selección, se calmaron las cosas y era mucho más fácil echarnos a un lado y volver a ese sistema autoritario que había antes de las denuncias", dijo la jugadora, que se retiró a los 28 años.



Este martes, lloró tras la clasificación colombiana. Sintió esa victoria como suya.



"NO EXISTEN PALABRAS.. HOY después de muchos años de lucha, miles de niñas en el país pueden realmente soñar con ser futbolistas. Tengo un sinfín de emociones, que hasta ahora no he sido capaz de poner en palabras pero las imágenes hablan por si solas", dijo.

(Shakira y Gerard Piqué se reconcilian: dan noticia de paz tras su tormentosa separación)