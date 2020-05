Alerta en Brasil por supuesto 'partido fantasma' que movió apuestas

Hay escándalo en Brasil por la organización de un supuesto 'partido fantasma' que movió más de 10 millones de reales en apuestas.

EL informe fue publicado por TV Globo, con la denuncia de un partido organizado para el 25 de marzo entre Andraus, de Paraná, y Grêmio Serrano, de Paraíba, con inusual manejo de apuestas,



Según explicaron en ese informe se manejó un volumen millonario en 200 casas de apuestas de todo el mundo durante el llamado "juego de entrenamiento", entre dos equipos del ascenso de Brasil.



Hay fuertes indicios de que el partido nunca se realizó, pero sí se acordó un resultado que está registrado e involucra a millones en casas de apuestas virtuales en paraísos fiscales, donde esa práctica está legalizada.



El presidente de Serrano-PB, Sidney Oliveira, dijo a través d eun abogado del club que no enviaron una delegación a Paraná, que lo que sucedió es que se conformó un equipo seleccionado allí en el sur del país para representar al club Paraiba en este partido amistoso.



En octubre de 2019, el club fue acusado por Iguaçu de União da Vitória de pactar un partido con Grecal, en la última ronda de la primera etapa de la Tercera División.



En 2018, un informe del programa Esporte Espetacular mostró que se sospechaba que Nadim Andraus manipulaba resultados, con apuestas hechas por él contra su propio equipo.





DEPORTES









El informe de la TV brasileña se conoció el domingo último y fue presentado por el periodista Fred Justo y explicó que se estima que el juego entre Andraus y Serrano-PB movió al menos R $ 10 millones en apuestas, llamando la atención de los auditores. Por el momento, no hay evidencia de que el partido realmente haya tenido lugar. A pesar de esto, el presidente de Andraus, Nadin Andraus, no habló y el club comunicó este lunes que dejó el cargo. Sin embargo, a través de un abogado, el club se aseguró de que el partido sí se realizó y que tenía pruebas de eso.