Investigan millonario apartamento de Cristiano tras video en Instagram

Cristiano Ronaldo volvió a ser noticia luego de adquirir uno de los pisos más caros de Lisboa, en Portugal.



El ayuntamiento de esa ciudad anunció una inspección al apartamento por presuntas irregularidades, pues el delantero habría realizado obras sin el consentimiento de la cámara municipal.

La estrella de fútbol compró el lugar, según reportan medios locales, por 7,2 millones de euros en una de las zonas residenciales más caras de la capital lusa.



La investigación se da después de que Georgina Rodríguez, pareja del futbolista, publicó una historia de Instagram de la terraza del lugar en el que se ve una estructura metálica que no estaba en el proyecto original.



Apartamento Cristiano Lisboa Esta es la historia de Instagram en la que se ve el nuevo apartamento de Cristiano. Historia en la que se ve el millonario apartamento de Cristiano. Foto: Instagram

El piso, de unos 288 metros cuadrados, ubicado en frente del parque Eduardo VII, tiene spa, sala de cine, piscina interior y exterior y una terraza desde la que se alcanza a ver el río Tajo y toda la ciudad.



Las autoridades anunciaron que se revisará si se han realizado alteraciones en el proyecto aprobado por el ayuntamiento. Además, confirmaron que después de 2020 no se ha solicitado ningún cambio en el proyecto firmado por el arquitecto Jose Mateus.



Las obras que no habrían sido aprobadas serían sobre una estructura metálica construida en la azotea de la vivienda.

En declaraciones a medios locales, el alcalde de Lisboa, Fernando Medina, explicó que, al no existir una denuncia, no se ha inspeccionado la vivienda hasta el momento, por lo que aún no se sabe qué se ha hecho exactamente, y ha asegurado que de ser cierto, "se regularizará de acuerdo con la ley".



Por su parte, Mateus calificó la noticia a través de sus redes sociales como una "falta de respeto" que se ha llevado a cabo "sin el consentimiento de arquitectos, vecinos y sin un proyecto aprobado".



*Con información de EFE