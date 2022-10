Barcelona complicó su presencia en los octavos de final de Liga de Campeones tras perder 1-0 contra el Inter en un partido marcado por la polémica en la anulación del gol de Pedri y en la decisión del colegiado y del VAR de no señalar penalti por mano de Dumfries en el descuento.

El Giuseppe Meazza acogió el duelo de la jornada en esta tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que el Inter fue de menos a más y aprovechó su momento de dominio para volver a vencer al Barcelona doce años después, al tiempo que amargó una noche más a un Lewandoski que todavía no ha arrancado en Europa con la camiseta blaugrana.



Ya el VAR había sido protagonista desde temprano. El conjunto 'nerazzurri' fue creciendo de la mano de su afición, que no dejó de apretar y que vio cómo Eric García cometía penalti claro por mano en el minuto 23. El colegiado, VAR mediante, no señaló la pena máxima por fuera de juego de Lautaro.

Las polémicas con el VAR en el segundo tiempo



En el minuto 67 llegó un gol del Barcelona. Dembélé consiguió superar por primera vez a Dimarco y llegó a línea de fondo, desde donde sacó un centro que tocó Onana en una mala salida y que acabó en los pies de un Pedri que solo tuvo que empujarla. Pero el VAR llamó de nuevo al árbitro, que revisó la jugada y vio una mano de Ansu Fati antes de que el balón llegara a pies de Pedri.



La decisión de anular el gol generó las protestas de los visitantes, especialmente de un Xavi que se llevó la tarjeta amarilla.



En el cuarto minuto de reposición, Dumfries tocó el balón con la mano dentro del área en el cuarto minuto de los ocho de descuento, pero el VAR no consideró la infracción. Emergieron de nuevo las protestas en otra nueva polémica del partido.

🎥 Penalti olması üçün Denzel Dumfries topu əlinə götürməli idi? 🤔#FCBAZFAN pic.twitter.com/lI1dlrxDxP — FC Barcelona Azerbaijan (@fcbazfan2010) October 4, 2022

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, declaró tras la derrota ante el

Inter de Milán en Liga de Campeones marcada por la polémica final en la que el colegiado y el VAR no señalaron penalti por mano del neerlandés Denzel Dumfries en el descuento, que "el árbitro debería dar explicaciones".



"Estoy indignado, el árbitro debería dar explicaciones de por qué no lo ha pitado. A mí no me las ha dado. Por eso creo que es injusto", dijo nada más terminar el encuentro a los micros de Movistar.

"Estoy indignado. Es una injusticia grande. El árbitro debería dar explicaciones"



Xavi Hernández y su bronca tras la derrota de Barcelona contra Inter.pic.twitter.com/0CnNV7cQEp — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 4, 2022



"Creo que hemos despertado tarde. Hemos estado muy bien los últimos 20 minutos, media hora, los hemos embotellado, pero nos ha faltado ese dinamismo durante la primera parte y parte de la segunda. Hemos tenido nuestras ocasiones y no las hemos materializado", añadió.



DEPORTES

Con Efe y AFP

Más noticias de Deportes