Inter Miami quiere más figuras junto a Messi: ahora irían por el portero David De Gea

Inter Miami pretende seguir armando un mega equipo para ir por todos los objetivos. Luego de contratar a Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, y con el aparente acuerdo con Luis Díaz, va ahora por otra figura.

En las últimas horas circuló una fuerte versión sobre la opción de fichar a otro nombre de jerarquía para la próxima temporada. Al parecer el Inter prepara una oferta millonaria para contratar al arquero David De Gea.

David de Gea, arquero español. Foto: AFP

Ya que el equipo se quedó afuera de la postemporada de la MLS, los dirigentes del Inter se empiezan a mover en materia de fichajes.



Lo primero que tenían en mente era cerrar el acuerdo con Luis Suárez que formará parte del equipo a partir del primero de enero próximo, al término de su vínculo con Gremio de Brasil.



Según el diario inglés Daily Star, la nueva búsqueda se orientó hacia el arquero español que viene de actuar en la Premier League.



“La leyenda del Manchester United (por David Beckham) le ofrece a David de Gea un fichaje multimillonario”, es el título de la nota que revela el interés por el arquero tras el final de su contrato Manchester United.



De Gea habría recibido una millonaria oferta desde Arabia. Según el medio inglés The Sun, el Al NAssr le ofreció 500.000 libras esterlinas a la semana para ficharlo, pero la oferta fue desestimada. Explicaron que De Gea rechazó la oferta, porque tanto él como su esposa, Edurne, no están interesado en mudarse a Arabia.



El Inter no tendría problema en hacer una gran oferta que iguale o mejor lo que el portero percibe. Se dice que en Manchester cobraba cerca de 435.000 dólares a la semana.



Sin embargo, algunos medios en España consideran que el arquero podría desestimar cuestiones económicas y regresar a su país.



