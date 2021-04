Inter y Atlético de Madrid también se retiran de la Superliga europea

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, "ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto", según anunció el club en un comunicado oficial en su página web.



"El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan", había señalado hace poco el equipo.



Entretanto, el Inter de Milán, otro de los clubes más importantes de Europa y de Italia, también anunció que abandonará el proyecto.



Por su parte, el presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, estima que la iniciativa de

Superliga europea anunciado el lunes por doce clubes europeos no puede existir sin los seis clubes ingleses, que renunciaron el martes, confirmó este miércoles el entorno del dirigente del equipo turinés.



A una pregunta de la 'AFP' sobre si "la Superliga se detiene sin los clubes ingleses", esta fuente respondió de manera afirmativa.



Tras la noticia de la salida del proyecto de los seis clubes ingleses, la Juventus se desplomaba este miércoles en la apertura de la Bolsa de Milán.



En una entrevista publicada el miércoles por La Repubblica pero concedida antes de la retirada de los clubes ingleses, el presidente de la Juventus continuaba apoyando el proyecto: "Entre nuestros clubes hay un paco de sangre, vamos a ir adelante. (El proyecto de la Superliga europea) tiene un 100% de opciones de éxito", afirmó el hombre que se presenta como uno de los principales impulsores del proyecto, junto al español Florentino Pérez (presidente del Real Madrid).



"El fútbol ya no es un juego sino un sector industrial que necesita estabilidad", añadió Agnelli a la prensa italiana.



