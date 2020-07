El equipo que estaría interesado en Messi y James: ¿jugarán juntos?

De a poco comienza se va moviendo la bolsa de jugadores en el mundo entero y los rumores de posibles fichajes comienzan a retumbar. Es normal que por estos días los agentes de los futbolistas y los mismos equipos comiencen las charlas para armar las diferentes plantillas.

Existe un equipo que se ha convertido en el centro de los rumores durante las últimas horas. Inter de Milán, que en los últimos años ha perdido el camino y no ha vuelto a figurar, estaría interesado el volver a alcanzar esa grandeza. Aunque este año estuvo en la pelea por el título, sus jugadores, que tienen un nombre importante dentro del planeta fútbol, no han podido dar esa grandeza que el equipo necesita.



De acuerdo con las recientes informaciones de prensa en España e Italia, el Inter estaría interesado en dos nombres en particular: el argentino Lionel Messi y en el colombiano James Rodríguez.



En el caso del volante colombiano, el periodista Josep Pedrerol, de El chiringuito, aseguró que el club español desea dejarlo ir y hasta lo vendería en un costo realmente bajo. "El Real Madrid dejaría marchar a James por 15 millones de euros", comentó.



En este programa añadieron que dentro de los cuatro clubes que están interesados, Benfica no podría pagar su alto costo, pero sí habría posibilidad para el Inter de Milán, Milan o Manchester United, que quisieran al colombiano.



Entre tanto, este viernes, la emisora 'Rai' lanzó la 'bomba' al informar que Jorge Messi, padre y agente de Lione Andrés, se trasladará a vivir a partir de agosto a Milán, donde además de beneficiarse de las ventajas fiscales que ofrece el gobierno, empezará a negociar con el Inter.



El Inter buscaría aprovechar la crisis que vive el Barcelona y la decisión que tendría tomada Messi de no renovar en 2021. Desde España, aseguran que el entorno de Messi lo negó.



Amanecerá y se verá si estos dos dos genios del fútbol mundial pondrán sus zurdas mágicas a disposición del Inter para volver a llevarlo a la gloria o todo se quedará en un chisme.



DEPORTES