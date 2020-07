Este es el Inter de Miami, el equipo que quiere a Falcao

Inter de Miami es un equipo que ha causado sensación en el fútbol de Estados Unidos llamado MLS. Y lo es no por sus estadísticas, sino porque su mayor accionista es el británico David Beckham, quien fue gran figura del Manchester United, Real Madrid Los Ángeles Galaxy de la selección de su país.

Por estos días, Inter de Miami suena con fuerza otra vez, debido a que los rumores cada vez son más duros sobre la posible contratación del delantero colombiano Radamel Falcao García.



Incluso, ya hay camisetas de la escuadra con el número 9 y el nombre de Falcao. Los aficionados han subido a sus redes sociales videos en los que claman con la presencia del delantero que hoy hace parte del Galatasaray de Turquía.



Beckham es el mayor accionista y el responsable de lo que pasa en la parte deportiva. “Pasaré mucho tiempo aquí. Amo esta ciudad”, dijo la gran estrella cuando estaba a punto de anunciar su nuevo ‘negocio’.



En octubre del año pasado, el exjugador inglés adquirió un apartamento en Miami cercano a los 40 millones de euros, algo que confirmó que se metería en el negocio del fútbol y esa ciudad será su sede.



Una vez confirmado el negocio de Beckham, el comisionado de la MLS, Don Garber, se mostró satisfecho porque el inglés se haya vinculado como empresario al adquirir la mayoría de las acciones del Inter de Miami.



“Es un tipo muy especial. Hay algo profundamente auténtico y humilde en él que, combinado con sus excelentes credenciales deportivas, una enorme pasión y un buen enfoque profesional, le ha llevado donde está ahora”, dijo Garber a CNN.



La familia Beckham, con David y su esposa Victoria, tienen muchas inversiones, y el Inter de Miami será una más que se une a la empresa de cosméticos, la marca de whisky, las líneas de gafas de sol y sus contratos que los une a L‘Oreal y Adidas.



Claro, si bien se aplaude su llegada al fútbol de Estados Unidos, pues el arranque del equipo en la MLS no ha sido el mejor. Fue eliminado en la serie y el rendimiento no fue el mejor.



Inter de Miami fue eliminado de la fase final de la MLS, tras cinco derrotas en cinco partidos, pero eso no le afana a Beckham.



“A veces el camino es largo y hay que tomarse un respiro. Manchester United, Real Madrid, La Liga y la Premiership no se construyeron en un día... Los equipos, jugadores y clubes necesitan tiempo para florecer, pero cuando lo hacen, todos los tiempos difíciles parecen tan distantes”, dijo.





