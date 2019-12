Polémica en Italia: Inter toma decisión radical con la prensa

El Inter de Milán canceló este sábado la rueda de prensa de su entrenador, Antonio

Conte, previa al partido liguero contra la Fiorentina por "una carta ofensiva" publicada en un diario deportivo italiano.

"Ayer (viernes), el 'Corriere dello Sport' publicó una carta ofensiva hacia nuestro entrenador, justificando su agresión en el comentario", dijo el equipo italiano en un comunicado en Twitter mientras los periodistas esperaban el inicio de la conferencia de prensa.



"Para mandar una señal a todos los medios que deben 'garantizar el respeto a la gente', no ofreceremos una rueda de prensa hoy", afirmó.



En la carta, un aficionado del Bolonia escribió que "disfrutaba viendo al gran Inter superado por el Barcelona B", que le había enseñado al "desgastado" entrenador cómo jugar al fútbol. "Rechazo esta beatificación de Conte, que en su carrera, a pesar de las victorias, nunca ha mostrado un buen juego", continuó la carta.



También añadió que pese a gastar más de 150 millones de euros, más que cualquier otro conjunto italiano, el Inter de Milán no pudo derrotar al Slavia de Praga y se inclinó frente al Borussia Dortmund.



El editor de la sección de cartas Italo Cucci añadió un comentario, declarando que el Inter ha "tirado a la basura la Champions League y tal vez el resto también" cediendo al argentino Mauro Icardi al París Saint-Germain, añadiendo: "sin Icardi no hay fiesta".



El Corriere dello Sport ya estuvo en el punto de mira recientemente, a principios de mes, luego de su polémico titular 'Black Friday' en la previa del encuentro de la Serie A entre el Inter de Romelu Lukaku y la AS Roma de Chris Smalling.



AFP