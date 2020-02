Insólita decisión del VAR en la Recopa Suramericana

En el partido de ida de la Recopa Suramericana entre Independiente del Valle y Flamengo se presentó una jugada polémica en un tanto anulado al club brasileño.

Corría el minuto 26 de la primera parte, cuando Gerson le envió un balón en profundidad a Luis Henrique, este encaró al golero y anotó el tanto, pero el juez central, el uruguayo Leodan González, paró el partido, mientras los del Flamengo celebraban.



Uno de los asistentes del VAR indicó que la jugada no era lícita. Observaron el video y determinaron que el jugador estaba en fuera de lugar.



Sin embargo, en el video se puede ver claramente que Luis Henrique parte desde su propio campo de juego y estaba habilitado.



Para colmo de males, Conmebol asegura que sí había fuera de lugar y respaldó la decisión, con base en el siguiente informe que publicó.



VIDEO DIDÁCTICO: 19-02-2020

Independiente del Valle (ECU) vs Flamengo (BRA), estadio: ATAHUALPA, Quito.



MINUTO: 26’

RESULTADO: DECISIÓN CORRECTA.

PROTOCOLO VAR



Principios

Un árbitro asistente de video VAR puede ayudar al árbitro solo en caso de un error claro y obvio o un incidente grave inadvertido. Las categorías de decisión/incidente que pueden ser revisadas son:



1 GOL NO GOL

Infracción por parte del equipo atacante en la creación de la jugada de gol o en su concreción.



FUERA DE JUEGO o no fuera de juego: posición e infracción

Balón no en juego antes del gol

2 Penal no Penal

3 Tarjeta Roja

4 Confusión de identidad



*El VAR chequeará de forma automática las imágenes de la transmisión televisiva para detectar decisiones o incidentes —reales o potenciales—relacionados con GOLES, penales o tarjetas rojas directas, así como en casos de confusiones de identidad, utilizando los distintos ángulos y velocidades disponibles



No habrá límite de tiempo para el proceso de revisión ya que la precisión es más importante que la rapidez.



Consideraciones para uso de la línea virtual:

Acciones factuales: Posición de fuera de juego

La línea virtual se utilizará para confirmar o no una posición de fuera de juego cuando corresponda.

