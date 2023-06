Neymar sigue en vacaciones y mientras las disfruta en Brasil se conoció un insólito hecho, pues un aficionado le heredó sus bienes a la estrella, como si no tuviera.

Según se supo, el hincha llevó su testamento a la notaría 9 de la capital de Rio Grande do Sul.



Dijo que tenpia problemas de salud y que lo hacpia porque le tiene gran aprecio al delantero del PSG.



"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día", dijo.



Y agregó: "Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda".

Una niña le roba desde ya el corazón a Neymar. El futbolista brsileño y su novia Bruna Biancardi, quien tiene cinco meses de embarazo, revelaron la noticia en una fastuosa reunión organizada en la mansión del internacional brasileño en el litoral de Río de Janeiro.

Neymar y Fernanda Campos. Foto: AFP, Captura de pantalla YouTube Fernanda Campos



La pareja dio a conocer el sexo de la bebé en un video publicado en las redes sociales en el que se mostraron todos los preparativos del "té revelación" y detalles de la pareja como el hecho de que Neymar vistiera una media rosada y otra azul para darle ambiente a la celebración en medio de la expectativa.





