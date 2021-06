Inglaterra se pone a prueba contra el subcampeón del mundo

Ante las expectativas que ha creado en esta Eurocopa, Inglaterra no puede fallar este domingo (8 a. m., con señal de Win Sports + y Directv Sports) en su debut en el torneo frente a Croacia y contará con su goleador y capitán Harry Kane para intentar superar a la vigente subcampeona mundial.

Veinticinco años después de organizar 'su' Eurocopa (1996) y la frustración que supuso la eliminación en semifinales contra Alemania en los penales, los ingleses vuelven a aspirar a ganar por primer vez un torneo que volverán a disputar 'en casa' casi en su totalidad.



Los tres partidos de la primera fase, más el cruce de octavos de final (si acaban líderes del grupo D), la semifinal y la final, en caso de ir superando las diferentes instancias: los ingleses los jugarían todos estos duelos en Wembley, el mismo escenario en el que los 'Three Lions' ganaron el Mundial de 1966, su hasta ahora único gran título internacional.



Máximo goleador (23) y asistente (14) de la Premier League esta temporada, pese a los altibajos a lo largo del curso que sufrió el Tottenham, Kane será el estandarte de un plantel ofensivo que ya querrían el resto de selecciones europeas, salvo seguramente Francia.



El seleccionador Gareth Southgate tendrá que darle muchas vueltas a la cabeza cuando tenga que elegir entre Marcus Rashford, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Jack Grealish o Phil Foden. El único que parece tener el puesto fijo es el capitán Kane, el más efectivo y mortal de todos los delanteros ingleses.



Con 34 goles y 13 asistencias en 54 partidos internacionales, su presencia atlética (1,88 m) y la pólvora de sus botas tranquiliza a los aficionados ingleses, que confían en su capitán para llegar lejos en el torneo. Aunque para ello, Kane tendrá que cazar algunos fantasmas, como por ejemplo el de 1996, pero también el de la humillant e eliminación en Francia-2016 frente a la modesta Islandia en octavos de final (2-1).

Croacia eliminó a Inglaterra en la semifinal del Mundial de Rusia 2018. Foto: Alexander Nemenov / AFP



También los fantasmas de los fiascos en los debuts:Inglaterra nunca ha ganado su primer partido de la Eurocopa (cinco empates y cuatro derrotas). Y también deberá hacer olvidar los jugadores llamados a ser puntales de esta selección y que son baja por lesión (como Trent Alexander-Arnold) o que llegan lejos de su mejor forma como el central Harry Maguire o el centrocampista Jordan Henderson.



Kane, además, deberá dejar aparcada por unas semanas su situación personal para centrarse en la selección, aunque el hecho de no saber dónde jugará la próxima temporada (el delantero desea abandonar el Tottenham) podría acabar afectándole.



Incluso los hay que dudan también de su capacidad de liderazgo. "Lo único que reprocharía a Kane, su gran punto negativo... No creo que sea un buen líder", declaró recientemente el capitán del Manchester United Roy Keane.



"Nunca le vi encararse a nadie con los Spurs. Sé que la gente me va a decir 'No va con su personalidad' o 'quizá lo hace en el vestuario'. Yo no creo que lo haga y eso es un gran problema", añadió el exjugador irlandés.



"OK, se puede dar ejemplo a través del juego, pero a veces, me gustaría ver otro aspecto de Kane, me gustaría verle zarandear a alguien", insistió Keane, conocido por sus prontos y sus enfrentamientos en la cancha, incluso con sus propios compañeros.



En esa repetición de la semifinal perdida en la prórroga (2-1) del Mundial de Rusia -otro demonio a exorcizar-, los ingleses tendrá que demostrar su progresión en estos últimos tres años.



Croacia, liderada por un Luka Modric que va envejeciendo (35 años) pero que sigue siendo indispensable tanto en su selección como con el Real Madrid, está en fase de transición. La selección balcánica puede contar con jugadores experimentados y que conocen bien Inglaterra, como Mateo Kovacic (27 años), campeón de la Champions con el Chelsea, o Dejan Lovren, que lo fue con el Liverpool en 2019.



Pese a que el seleccionador Zlatko Dalic trata de calmar a sus hinchas y rebajar las aspiraciones en este torneo, la 'Valtreni' desea que los ingleses mantengan su mala racha en sus debuts en los grandes torneos.



