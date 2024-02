Información de la nueva letra de la canción de Shakira con dardo a Piqué es falsa

Shakira y Gerard Piqué hacen su vida por aparte. Ella prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo y él está metido de lleno con sus negocios, pero la situación de ambos es pan de comidilla de los medios, pero varias informaciones son falsas.

La colombiana sigue laborando en la nueva producción que pareciera ser un nuevo éxito como los anteriores, en los que sus letras han dado de qué hablar y los comentarios en las redes sociales no paran.

Noticia falsa

Gerard Piqué ha sido como su ‘inspiración’, luego de la separación que se dio a conocer a mediados del 2022 y de la que todavía se habla con propiedad.

La cantante no ha dejado de lado sus labores de mamá, más cuando se trasladó a Miami, Estados Unidos, para vivir con sus hijos, pero su tranquilidad no ha sido total.



Shakira, todo indica, que lanzará pronto su trabajo y ya se ha filtrado lo que sería la letra de la canción.



Pero lo que no se sabe es para quién irá dirigida. Hay muchos interrogantes, pues unos advierten que otra indirecta a Piqué.

Otros señalan que la colombiana tiene un nuevo amor y que la canción es dedicada a la persona con la que compartiría momentos especiales.



Lo claro es que una vez se conozca la letra y la música los comentarios no pararán y el éxito de la barranquillera estará garantizado.

La oficina de prensa de la colombiana en Colombia se comunicó con EL TIEMPO y advirtió que la información de la letra es falsa.

