La tormenta que se agravó en Independiente tras perder con Rionegro

Independiente, uno de los clubes más tradicionales del continente, el más ganador de la Copa Libertadores, pasa horas difíciles tras la derrota 3-2 frente a Rionegro Águilas, en la segunda fase de la Copa Suramericana. La continuidad del DT Ariel Holan está en entredicho.

Pablo Pérez, exjugador de Boca Juniors y hoy uno de los referentes del plantel, salió al frente para desmentir rumores de supuestos problemas internos.



“Yo no veo un desgaste en la relación de los jugadores con el técnico. Lo que yo veo son malos resultados, simplemente eso. A veces también hay rendimientos malos pero yo no veo un desgaste entre cuerpo técnico y jugadores. Somos 40 personas conviviendo y obviamente no todos nos llevamos bien. Algunos tienen más afinidad que otros”, declaró Pérez.

Los resultados recientes no ayudan al equipo, que terminó de séptimo en el torneo y que en la Copa de la Superliga fue eliminado por Argentinos Juniors. En la Suramericana, que el club ganó en 2010 y 2017, tendrá que darle vuelta al marcador en el juego de vuelta, el próximo miércoles.