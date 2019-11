Dájome le ganó a Morelo: Independiente del Valle, campeón de la Copa

Independiente del Valle se proclamó este sábado campeón de la Copa Sudamericana 2019, tras doblegar por 3-1 al Colón de Santa Fe en la primera final a partido único de la historia de la competición, que se celebró en Asunción en un encuentro condicionado por la lluvia.

Los goles de Luis León, Jhon Sánchez y del colombiano Christian Dájome le permitieron al equipo ecuatoriano sumar el primer título internacional a sus vitrinas, ante la mirada atenta de los miles de aficionados argentinos que monopolizaron el estadio General Pablo Rojas.



Tal y como estaba previsto en el guion del partido, Independiente tomó la iniciativa desde primer minuto, sacando el balón jugado desde atrás, sin embargo la presión en campo contrario de Colón le impidió llegar con peligro.



Apenas había comenzado el encuentro cuando estalló la tormenta en Asunción, dificultando la circulación del balón para ambos equipos y convirtiendo el juego en un correcalles. A falta de posibilidades por abajo, fue a balón parado como se adelantó el Independiente del Valle, cuando su capitán Luis León aprovechó en el minuto 25 una falta botada por Cristian Pellerano para elevarse sobre sus rivales y rematar picado de cabeza.



Seis minutos después, el árbitro Raphael Claus anunció un receso de media hora debido a la tormenta, un tiempo que los operarios aprovecharon para evacuar el agua de dos grandes charcos que se habían formado en una de las bandas.



Trascurrido el parón, el equipo arbitral realizó pruebas en el terreno de juego y, tras cerciorarse de que el balón corría con normalidad en el césped, se reanudó el encuentro.



El paso por vestuarios vino mejor al Independiente que no tardó ni un minuto en generar la primera ocasión, por medio de un activo Dájome que dejó atrás a su marcador en una carrera por la banda, se perfiló el balón a la izquierda y disparó escorado.



La oportunidad provocó una reacción de los futbolistas del Colón, que alentados por su hinchada, adelantaron sus líneas y forzaron dos saques de esquina consecutivos.

En el 36, Wilon Morelo tuvo la ocasión más clara para poner las tablas en el marcador, tras firmar una pared con Cristian Bernardi, plantarse en el corazón del área y fusilar a Jorge Pinos con un disparo centrado que despejó sin problemas el guardameta.



Sin embargo, seis minutos después, Jhon Sánchez aprovechó que Colón se había echado hacia delante para encontrar la espalda de la defensa en un contraataque por el costado izquierdo y definir por bajo a Burián para anotar el 2-0.



Tras el descanso, Colón se echó a la afición a la espalda para buscar la remontada y encontró su premio en el minuto 50 en forma de penalti por un empujón de Anthony Landázuri sobre Morelos, que Raphael Claus tuvo que revisar en el monitor del VAR ya que la falta fue dudosa.



Sin embargo, el portero Jorge Pinos se alzó como el héroe de Independiente, al atajar el disparo cruzado y a media altura de 'la Pulga' Rodríguez desde los once metros, que le permitió mantener su ventaja de dos goles.



El falló descompuso a Colón que perdió la iniciativa del juego y pudo encajar el tercero en dos jugadas protagonizadas de nuevo por Dájome, uno de los hombres del partido, que no estuvo acertado de cara a portería.



El juego del equipo argentino se limitó en los siguientes minutos a chispazos individuales como el de Morelo que en el minuto 64 firmó una jugada de fantasía, dribló a cuatro rivales e ingresó en el área, donde se le hizo de noche.



Independiente del Valle extendió su dominio en el último tramo del partido ante un Colón que soñó con la remontada en los últimos minutos, después de que el central Emanuel Olivera recortase distancias con un cabezazo a la salida de un córner en el 89.



La ilusión se diluyó cuando el colombiano Dájome sentenció el encuentro en el minuto 96, definiendo a placer un contraataque sin apenas oposición, con un Colón volcado en ataque, que supuso el 3-1 definitivo.



Los más de 600 aficionados del Independiente del Valle que se desplazaron hasta Asunción levantaron sus banderas para festejar el título, mientras la masa argentina se marchó del campo aplaudiendo a los suyos por llegar hasta la final.

Síntesis

Independiente del Valle: Jorge Pinos; Anthony Landázuri, Luis Fernando León, Richard Schunke y Luis Segovia; Cristian Pellerano, Alan Franco y Efrén Mera (m.79, Roberto Garcés); Cristhian Dájome, Gabriel Torres (m.85, Washington Corozo) y Jhon Sánchez (m.75, Alejandro Cabeza) DT: Miguel Ángel Ramírez.



Colón: Leonardo Burian; Álex Vigo (m.65, Jorge Ortega), Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar (m.69, Gabriel Esparza); Marcelo Estigarribia, Federico Lértora, Cristian Bernardi (m.76, Tomás Chancalay), Fernando Zuqui; Wilson Morelo y Luis 'la Pulga' Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.



Goles: 1-0, m.25: Luis León. 2-0, m.42: Jhon Sánchez. 2.1, m.89: Emanuel Olivera. 3-1, m.96: Christian Dájome.



Árbitro: El brasileño Raphael Claus amonestó a Landázuri y Dájome.



Incidencias: Final de la Copa Sudamericana 2019 celebrada por primera vez a partido único en el estadio General Pablo Rojas "La Nueva Olla" de Asunción. El partido sufrió un receso de media hora en el primer tiempo debido a la lluvia.



EFE