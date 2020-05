El día que México inauguró el Mundial que no hizo Colombia

Buena parte de la Ciudad de México todavía estaba en ruinas cuando en el imponente estadio Azteca se dio el puntapié inicial de la inauguración del Mundial de México 86, un 31 de mayo.

El país se reponía de las secuelas del terremoto que dejó incalculables pérdidas humanas y materiales. Lo que sí se supo con mayor precisión es que ese 31 de mayo unas 110 mil personas estaban en las reforzadas tribunas del estadio Azteca para presenciar la inauguración.



Fue un Mundial que México no declino, como si lo hizo Colombia, al que le correspondía, al no contar con la capacidad para su organización. En 1982 Colombia dijo no. Y un año después la Fifa designó a los aztecas.



México, sin embargo, estaba en medio de varias crisis económicas, no solo por el terremoto. El Mundial llegó como una forma de la restauración. No eran primíparos, ya lo habían organizado en 1970, así que fue el primer país en repetir la organización.



Ese 31 de mayo fue el `punto de partida de un Mundial que vio la magia de Maradona, en ese mismo estadio, contra los ingleses, cuando hizo el gol conocido como la mano de Dios, y también el famoso gol en el que dejó en el camino a todos los ingleses que se encontró en el camino. Fue el Mundial que coronó a esa selección Argentina.



Ese primer día, la pelota rodó con un partido entre Italia y Bulgaria, que terminó empatado 1-1. En la inauguración, hubo gran expectativa entre los mexicanos, aunque es recordada la rechifla al presidente de la república.





