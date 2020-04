¿Tigre o león? Jugador holandés adoptó un felino como mascota

Muchos de los deportistas han estado compartiendo con sus familias en esta cuarentena obligatoria en la que ha estado gran parte del mundo para evitar la propagación del coronavirus. Otros de ellos, han preferido compartir con sus mascotas en casa. Sin embargo, un futbolista llamó la atención.

El jugador holandés Memphis Depay exhibió en su cuenta oficial de Instagram tres imágenes suyas en las que aparece junto a ligre, una raza que es producto de la mezcla entre un tigre y un león, a quien adoptó como su mascota.



“¿Qué pasa cuando un ligre se junta con un león?”, escribió el atacante de 26 años junto a las fotografías, que han sido centro de polémicas en todo el mundo.

Depay, quien se encuentra, además, recuperándose de una grave lesión de rodilla ha mostrado que es un amante de los leones a tal punto de tener tatuado uno en su espalda.



(Le puede interesar: Plantean crear 'villa de confinamiento' para reanudar liga colombiana)



Algunos seguidores suyos no dudaron en recriminarle que ese no era un animal doméstico. “Un león no es una mascota”, fue el comentario más recurrente. “Memphis esto es abuso animal, sin importar lo bien que lo trates no debe estar ahí”, agregó otro usuario. “Si no sabes qué hacer con todo tu dinero, es posible que necesites sacar la cabeza de la arena y mirar a tu alrededor para ver lo que está sucediendo en el mundo”, le advirtieron.



DEPORTES