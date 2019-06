Imágenes del accidente de futbolista mexicano que causó dos muertos

Joao Maleck, el futbolista mexicano que esta temporada había jugado con el Sevilla Atlético, cedido por el Oporto, se vio envuelto en un accidente de transito en Guadalajara (México) en el que murieron dos personas y por el que se le acusa de homicidio.

El futbolista, que fue trasladado hoy a prisión preventiva tras dar positivo en prueba de alcoholemia, se encontraba de vacaciones en su ciudad natal.

En el accidente fallecieron una pareja de recién casados de 26 y 35 años de edad a los que Maleck habría envestido con su automóvil. Hoy se habrían revelado imágenes del accidente.

⚠️ IMÁGENES FUERTES ⚠️



Así fue el accidente el fin de semana pasado en #Zapopan, #Jalisco en el que fallecieron dos personas y estuvo involucrado el futbolista #JoaoMaleck pic.twitter.com/gOop836MW5 — Azucena Uresti (@azucenau) 24 de junio de 2019

En el vídeo se ve como el vehículo que conduce Maleck se lleva al carro en el que se movilizaban los recién casados a su fiesta de compromiso. Según medios mexicanos se especula que el futbolista podría ir a exceso de velocidad al momento del choque.

"No tenemos nada que decir sobre el jugador. Ten en cuenta que estaba en préstamo; es decir que estaba cedido y no pertenece al Sevilla. Aquí ya no va seguir", afirmó a ESPN Juan Morales, responsable de medios del Sevilla.