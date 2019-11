James deja Madrid y se pone en modo Selección Colombia

La novela de James Rodríguez comenzará a escribir un nuevo capítulo cuando se una a la Selección Colombia para los juegos amistosos contra Perú y Ecuador las próximas semanas.

Mucho se ha hablado sobre su real estado de salud, luego del hermetismo que existe en el Real Madrid en torno a sus ausencias en los partidos del conjunto español y su no participación en los entrenamientos con toda la plantilla.



Mientras esto pasa, James publicó este domingo una foto en la que muestra su maleta lista para emprender viaje hacia Estados Unidos, a donde se desplazará para unirse al equipo de Carlos Queiroz para los próximos juegos amistoso de la Selección Colombia.

Ver esta publicación en Instagram 🇨🇴⚽️ Una publicación compartida por James Rodríguez (@jamesrodriguez10) el 10 de Nov de 2019 a las 10:58 PST

Recientemente, Zinedine Zidane dio una rueda de prensa en la que dejó confundido a todo el mundo al referirse sobre la posible lesión del volante colombiano.



"No está disponible, lesionado no. Está en el campo, pero no disponible para jugar. Va a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tiene que ir. En seis días verá si está preparado para jugar o no", aseguró el francés.



Por su parte, Carlos Queiroz, entrenador de la Selección Colombia, le prendió fuego a la situación cuando anunció su nómina de convocados para los partidos amistosos, en los que está James.

"Estamos contentos de tener en la convocatoria los 23 que están en la nómina. James es uno de los jugadores importantes del equipo. Lo que pasa en el Real Madrid son sus problemas, nosotros tenemos un camino a seguir”, aseguró en la rueda de prensa Quieroz.



