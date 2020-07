Jugador rival del Real Madrid estalló contra el arbitraje

Sergio Ramos, transformando con autoridad un penalti sancionado a instancias del VAR por pisotón de Dani García a Marcelo, permitió al Real Madrid derrotar al Athletic Club en San Mamés (0-1) y acerca al título liguero al conjunto blanco.

Sin embargo, el triunfo no estuvo exento de una nueva polémica, tanto por el penalti con el que ganó el Real Madrid como con otra jugada similar en el área visitante que el juez José Luis González González no sancionó.



Iker Muniain, uno de los referentes del Athlétic de Bilbao, estalló al final del partido: tras la derrota de su equipo, insinuó que las decisiones arbitrales están favoreciendo al Real Madrid.



"Ya estamos viendo la tónica de estas últimas jornadas y a favor de qué equipo se decantan estas decisiones. Que cada uno saque sus conclusiones", dijo Muniain al final del juego.

📺MUNIAIN con @ricardorosety:



🎙️"Ya estamos viendo cómo está siendo la tónica estas últimas jornadas y hacia qué equipo se están tomando las decisiones".



🎙️"No me parece penalti de Dani sobre Marcelo".



🎙️"Raúl ha dicho que ha recibido un pisotón, no la han querido revisar". pic.twitter.com/A4j33KKgFO — Tiempo de Juego (@tjcope) July 5, 2020

Tras conocer las declaraciones de Muniain, muchos hinchas del Real Madrid le han replicado en redes sociales y le recordaron que no dijo nada cuando Athlétic de Bilbao enfrentó al Barcelona. Ese día, Lionel Messi pisó al zaguero Yeray, en una jugada que merecía expulsión. El argentino no fue sancionado.

Este día Muniain no dijo absolutamente nada. A llorar que el Madrid va a ser CAMPEÓN! pic.twitter.com/Kyzmqh473e — Víctor (@VictorVikingo_) July 5, 2020

