Íker Casillas y su nueva faceta... Quiere el poder

El exarquero de la selección española Iker Casillas anunció este lunes que se presentará a las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol (RFEF), previstas para este año.

"Sí, me presentaré a la Presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones", escribió Casillas en sus redes sociales, añadiendo que "juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España".



"He informado de esta decisión al presidente de mi Club, el FC Porto, al que solo puedo expresar mi más profundo agradecimiento", aseguró Casillas.



El campeón del mundo con España en 2010 confirmó así lo que era un secreto a voces, después que en los últimos días saliera a la luz una entrevista con la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, en la que Casillas le habría adelantado su intención.



La también presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD) confirmó la entrevista, pero rechazó revelar de qué hablaron y afirmó que "cualquier aclaración la hará él". En su anuncio por las redes sociales, Casillas da las "gracias a todos y todas por el cariño que he recibido y recibo".



"Vuestro apoyo y vuestra fuerza me animan. íA por ello!", concluye el exportero de la Roja poniendo la etiqueta "#IkerCasillas2020".



Casillas será el oponente del actual presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que ya anunció su intención de presentarse a la reelección. Los comicios federativos deberían celebrarse, según la reglamentación vigente, en el segundo semestre del año, tras los Juegos Olímpicos de Tokio.



Sin embargo, la actual dirección federativa ha solicitado al CSD adelantarlas al primer semestre alegando la celebración de la Eurocopa del 12 de junio al 12 de julio.

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m — Iker Casillas (@IkerCasillas) February 17, 2020



AFP