¿Igual que con Shakira? Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con abogada

La relación de Clara Chía Marti y Gerard Piqué ha generado un sinnúmero de comentarios en España, más cuando en junio del 2022 se anunció la separación oficial del exjugador de futbol con la colombiana Shakira.

Ambos se conocieron en una empresa de Piqué y los rumores sobre su relación se confirmaron días después de esa mitad del año.



Desde ahí, ambos han tenido altas y bajas, como han informado los medios españoles, pero nadie se había atrevido a señalar las posibles infidelidades de Piqué con Clara Chía.

Clara Chia y Gerard Piqué Foto: Redes sociales

Los dos fueron centro de las miradas en el 2023, pero eso no quiere decir que todo haya sido color de rosa. Por lo que se informa, Piqué no ha dejado de ser el hombre en busca de problemas.



“Mucho se ha rumorado que entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí, no todo es miel sobre hojuelas, pues han sido muchos medios los que han afirmado que a la española le han caído como balde de agua fría las noticias de infidelidades del dueño de Kosmos durante este 2023”, escribió Terra.com en México.



De acuerdo con el portal, la susodicha sería una joven abogada llamada Julia Puig a quien el empresario se encargó de flechar estando con la española, situación que provocó nuevamente una ola de malos comentarios hacia la ex pareja de Shakira.

Y agregó: “Ardió el mundo cuando Clara Chía Martí desapareció de un día para otro de los eventos a los que asistía Gerard Piqué, provocando que muchos sospecharan que nuevamente estaban pasando por una crisis. (...) Además, los padres de la joven de 24 años no están muy a gusto con la relación de su hija y la ex pareja de Shakira”.



Luego de lo anterior, Piqué no se ha pronunciado para dar su punto de vista, pues no es afín de hablar de su vida privada.



