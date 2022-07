Todavía es difícil que la gente del deporte salga a la luz púbica y se declare gay, pero el mundo cambia y poco a poco eso ha cambiado.

En el fútbol se acaba de presentar un caso. El árbitro Igor Benevenuto, de 41 años, salió del clóset, y dijo que se había quitado un peso de encima al decir la verdad.



“Mi nombre es Igor Junio Benevenuto de Oliveira. Soy árbitro de fútbol. A partir de hoy, ya no seré las versiones de Igor que creé. Vecinos, personaje para la sociedad heterosexual. Solo seré Igor, un hombre, gay, que respeta a las personas y sus elecciones. Sin máscaras. Solo Igor. Sin filtro y finalmente yo mismo”, dijo en el podcast ‘Nos Armarios dos Vestiários’, de 'ge‘.



Benevenuto de Oliveira señaló que creció odiando al fútbol, debido al ambiente machista que se vive dentro de él.



“Lo odio por el ambiente, el machismo y los prejuicios disfrazados de broma”, contó, y advirtió que sobrevivió en el círculo de niños que vivían jugando a la pelota.



“No había lugar más perfecto para esconder mi sexualidad. Pero jugar no era una opción duradera, así que tomé el único camino posible: me convertí en árbitro”, señaló el juez.

En el arbitraje hay una especie de “ascenso y descenso”: los que fallan se dejan de lado por unas fechas y luego se designan en la B o en la Copa Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO



El árbitro confesó que le atraían los hombres, pero que en el campo de juego es muy profesional, que non debe cambiar su profesionalismo.



“Me atraen los hombres y no soy menos por eso. No estoy en el campo para eso. No estoy buscando un hombre, no estoy deseando a nadie. No estoy allí para intentarlo. Quiero respeto, que entiendan que puedo estar en cualquier ambiente”, comenzó al árbitro.



Y concluyó: “Porque soy gay quiere decir que voy a querer tener sexo con todos, voy a mirar a todos. Ni mucho menos. Yo solo quiero respeto y el derecho a estar donde yo quiera. Los homosexuales en el fútbol somos muchos. Estamos en todas partes. Pero el 99,99 por ciento están en el armario. Hay árbitros, jugadores, entrenadores, casados, con hijos, separados, con una doble vida... Tiene de todo. Nos reconocemos”.



