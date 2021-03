¡Duros testimonios! Así maltrataba el técnico a jugadoras en España

España se sacude. El tema del escándalo que vincula al técnico Ignacio Quereda, quien dirigió al seleccionado femenino, con maltrato psicológico hacia sus jugadores tiene el país en vilo.

Según el libro 'No las llames chicas, llámalas futbolistas", escrito por Danae Boronat, tiene alborotado el mundillo en ese país.



(Le puede interesar: La feroz crítica contra Fabra en Argentina: 'Es un inútil')



Quereda orientó al equipo nacional entre 1988 y 2015, todo bajo el mandato de Angel Villar.



Los testimonios de las jugadores son impresionantes y todos están recogidos en la publicación, que confirma que el DT se sobre paso con sus dirigidas.



Mundo Deportivo publica algunos apartes del escrito, en el que hay frases como “Esta lo que necesita es que le metan una guindilla por el c...”, A ti lo que te hace falta es un buen macho”, “me pellizcaba el c... y me decía: ‘¿Tú sabes cómo fecundan los gallos a las gallinas?” o “eres una gorda”.



(También: ¿Hubo amenazas contra la portera del América por error en gol?)



El técnico dejó de orientar a la escuadra española en octubre del 2015, cuando las integrantes del equipo se quejaron ante la Federación, tras enviar cartas en las que denunciaron al entrenador.



De hecho, las jugadoras en la misiva advierten de escaso interés en la preparación con miras a los juegos del Mundial de Canadá, en el que el combinado nacional no superó la primera fase.



El diario español advierte que en el libro hay tesmomonios de Jenni Hermoso, Vicky Losada, Irene Paredes, Alexia Putellas, Marta Corredera, Aitana Bonmatí y Nahikari García, quienes fueron jugadoras del seleccionado.



(Siga con: ¡Fifa, con todo! Más años de sanción para dirigentes por corrupción)



DEPORTES

También le recomendamos:

-Cartón lleno para Santa Fe: triunfo, liderato y récord



-Tragedia en el deporte: surfista murió al ser alcanzada por un rayo



-Morata filtra lo que será el futuro de CR7: ¿vuelve al Real Madrid?