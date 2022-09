La novela de Mauro Icardi con Wanda Nara tiene un nuevo capítulo. Hace unos días, ella anunció su divorcio en sus redes sociales. Horas más tarde el futbolista lo desmintió: "Los programas de chismes les venden mentiras. A veces nos gusta jugar un poquito con tanta pavada que inventan y les damos de comer", escribió en su cuenta de Instagram.

Pero Wanda no estaba jugando. Luego se filtró en la prensa argentina que su decisión era real y estaba tomada: "Él le pidió que saliera a desmentir todo y ella estuvo firme y me dijo por WhatsApp 'yo no voy a desmentir nada, esto es una decisión tomada'", reveló la periodista Luli Fernández.

Icardi lo asume y ataca

Mauro Icardi y Wanda Nara enfrentan una nueva, y al parecer terminal, crisis. Foto: wanda_nara en Instagram

Pues ahora el futbolista ha asumido que su matrimonio está acabado y ha decidido contraatacar, revelando una serie de chats de Whatsapp que le ha enviado durante estos días.



"Cuando te la das de soltera o decís serlo, pero sos RE TÓXICA. TÓXICA NIVEL 1000. En qué quedamos gordi? Estará soltera o no?", ha escrito Icardi en su Instagram, junto a los pantallazos de las conversaciones.

Las historias que acaba de subir Mauro Icardi. No puede ser real 👇🏻🫤 pic.twitter.com/ybD0JtKvn1 — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) September 25, 2022

Chats, a la luz

En otra captura el futbolista mostró lo que le escribió ella. El jugador de Galatasaray le respondió que no le debe explicaciones porque ella lo dejó: “¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”.



"Porque sos mentiroso, de casado y de soltero”, le respondió Wanda.



“Somos iguales!”, le contestó.



“¿No me querés decir? Ok, peor para vos”, dice ella.



“¡Qué tóxica!”, comentó Mauro.



“Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás”.



luego del escándalo, Icardi borró todos sus posteos, pero solo dejó uno lanzando un beso junto al nombre de Wanda.



