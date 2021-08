Ibai, el influencer que se ganó el honor de tener en exclusiva a Messi

El mundo del periodismo está cambiando. Y prueba de ello es que Ibai Llanos Garatea, más conocido como Ibai, uno de los influenciadores más populares del momento, fue uno de los pocos elegidos para hablar con Messi, el astro argentino, tras su llegada al PSG.



Y quizá no fue por su experiencia en entrevistas ni su amistad. Allí primó la gran popularidad en el mundo de los streameres de la paltaforma Twitch con la que cuenta el carismático español.



Ese detalle lo llevó a lograr una entrevista exclusiva con Lio, apenas unas después de su llegada al Paris Saint-Germain luego de dejar al club que lo formó y lo hizo célebre, el Barcelona.



La trayectoria de Ibai comenzó con la pasión por el entretenimiento digital. Comenzó en eSports, con 'League of Legends' y luego pasó a narrar. Posteriormente fue cronista de los deportes electrónicos y luego como creador de contenido en Twitch, una plataforma propiedad de Amazon que permite hacer transmisiones en vivo y se ha convertido en el furor de muchos futbolistas.



"Messi es un chaval normal que ve tuits, conoce streamers, ve TikToks. Hablábamos de eso, que se iba del Barcelona, pero normal. Yo creo que, si muchos lo conocieran, confirmarían lo grande que es Messi", comentó Ibai, tras su extensa charla con Messi.



En la transmisión se reunieron más de 300,000 mil personas de todo el mundo para ver algo histórico y recibieron un mensaje de Messi: "Mando un saludo. Mi primera aparición en Twitch. La verdad que no soy mucho de eso, pero bueno, un saludo grande a toda la gente que está ahí. No participo, pero lo seguimos de vez en cuando".

Sobre la 13:00 tenemos un streaming histórico.



Messi vendrá a Twitch por primera vez en la historia. Vamos a tener una charla con él.



Desde su nuevo estadio. Nos vemos en un rato. pic.twitter.com/rH5prmZOTH — Ibai (@IbaiLlanos) August 11, 2021

