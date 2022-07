Una pelota dividida, lejos de cualquier zona de peligro, desató una ola de conmoción en el fútbol argentino.

En el partido entre Lanús y Aldosivi, que este último ganó en el minuto 96, se llevó todo el protagonismo un choque de cabezas sobre el minuto 52. Sobre todo porque uno de los implicados terminó inconsciente y tuvo que ser retirado en ambulancia.



Impactante choque de cabezas

Foto: Capturas de pantalla

Según se pudo ver en la transmisión del encuentro, el defensor Ian Escobar chocó su cráneo contra el del delantero Iván Cazal en una jugada en la que ninguno se percató de la presencia del otro.



Escobar se desplomó tras el golpe.



Luego, una ambulancia tuvo que entrar a socorrerlo y retirarlo del campo.



Conforme reportan los medios locales, el jugador llegó a sufrir convulsiones y entrar en un estado de inconsciencia.



“El choque fue bastante fuerte. Aparentemente convulsionó y no se fue en buenas condiciones. Los jugadores de Aldosivi están en otra y todos estamos iguales. Estamos esperando información con noticias desde el hospital. Paré instantáneamente y no me quise acercar”, dijo el árbitro Pablo Dóvalo, juez del compromiso.

Choque de cabezas que deja inconsciente a Ian Escobar pic.twitter.com/44udIJDI07 — Joaquín Deheza (@joacodeheza) July 31, 2022

Dramático momento



Sucedió en el partido entre #Lanus y #Aldosivi



El futbolista Ian Escobar tuvo que irse en ambulancia tras sufrir convulsiones. pic.twitter.com/oawQMHVzhM — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) July 31, 2022

Según el club, Escobar ya recuperó la conciencia y está siendo atendido en un hospital.



Hasta el momento, no se conocen más detalles de su estado de salud.

