Hungría vs. Portugal: el campeón sale  a defender la corona

Portugal, coronado rey de Europa en Francia hace cinco años, inicia por fin la defensa de su título el martes en Budapest ante Hungría, en un duelo con aires prepandémicos, ya que contará con más de 60.000 espectadores en el flamante Puskas Arena.

El partido será la apertura del 'grupo de la muerte' de la Eurocopa, una llave F en la que el equipo portugués y el húngaro estarán acompañados por Francia, vigente campeón mundial, y Alemania, la potencia europea con más títulos en sus vitrinas.



Le puede interesar: (Cuadrado y Cardona: ¿dardos a James? Al que le caiga el guante…

)



Al menos una de las cuatro no estará en octavos. Evidentemente parte como cenicienta Hungría, que aspira a recuperar el esplendor de antaño, pero su condición de local en dos de los tres partidos le hace soñar con el pase.



"La calidad no es suficiente para ganar a Hungría. Vendrá muy fuerte y jugará cara a cara, en todo el campo. Les gusta jugar desde atrás, con un medio del campo muy interesante y dos delanteros muy fuertes", analizó este lunes el seleccionador portugués Fernando Santos.



Y además jugará ante su gente. El Puskas Arena, inaugurado en 2019, será el único de los 11 estadios de esta Eurocopa 'ambulante' que llenará sus 68.000 localidades. El resto tendrá aforos inferiores al 50 por ciento debido a las restricciones por la pandemia.



"En la Eurocopa serán partidos diferentes, tendremos que adoptar una táctica diferente, pero nuestra serie de partidos sin perder pasa a once (siete triunfos y cuatro empates), estamos muy orgullosos", declaró el seleccionador húngaro Marco Rossi el miércoles tras empatar sin goles ante Irlanda, admitiendo "un sentimiento de falta de eficacia".



El partido se podrá ver en Colombia por Directv, a las 11 a.m.



Le puede interesar: (Patrik Schick: ¡ vea el tremendo golazo en la Eurocopa!)



AFP