Humberto de la Calle explica su polémico trino sobre James y Zidane

Humberto de la Calle, exvicepresidente de la República, jefe del equipo negociador en el proceso de paz con las Farc y excandidato presidencial, sorprendió al lanzar un mensaje en su cuenta de Twitter relacionado con James Rodríguez y con su técnico en el Real Madrid, Zinedine Zidane. Ahora, intenta explicar sus motivaciones para hacerlo.

El domingo pasado, De la Calle escribió este trino con respecto al '10' de la Selección Colombia de fútbol:

De la Calle aclaró que ese mensaje debía tomarse como una tomadera de pelo y no literalmente.



"¿Lo de James? Primero, se trata de algo dicho con humor. Al revés de ser una apología del odio, lo que pongo en salmuera es si estamos condenados a odiarnos. Y en lo deportivo, creo que muchos colombianos queremos ver de nuevo el James brillante en su primera etapa en el Real. Que lo dejen jugar", le dijo De la Calle a EL TIEMPO.



El tema trascendió incluso a medios españoles, que hicieron eco del trino e incluso lo buscaron para tener una reacción al respecto.

.@DeLaCalleHum, ex vicepresidente de COLOMBIA, en directo en #ElChiringuitoDeMega: "Queremos VER JUGAR a @jamesdrodriguez y NOS PREOCUPA verle en el BANQUILLO". pic.twitter.com/hqQ7VTAKCz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 14, 2019



"Me preocupa que la pugnacidad que padecemos ha logrado incluso cerrar el espacio del humor y la ironía", agregó.



Finalmente, De la Calle decidió borrar la publicación. "La verdad, preferí borrar el trino porque me di cuenta de que no se había entendido su verdadero propósito".



