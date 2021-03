Hulk: el futbolista que pierde kilos en cada partido

Aunque el brasileño Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mejor conocido como Hulk, es uno de los jugadores que más destaca por su físico, lo cierto es que ser futbolista le dificulta mantenerlo, ya que cada partido pierde cinco kilos por sudoración excesiva que deshidrata tu cuerpo, lo que lo obliga a hidratarse constantemente para lograr mantenerse en forma.

El fisioterapeuta del Atlético Mineiro, Roberto Chiari explica la anomalía en el cuerpo del atacante, que si bien disipa el calor de su cuerpo de manera muy eficiente también es cierto que pierde mucho peso debido a la sudoración..



“Si sudas mucho, eso no significa que sea malo. De hecho, el deportista que suda mucho utiliza el mecanismo más eficaz para disipar el calor corporal, que es a través del sudor. Este sudor, al evaporarse, permite que el deportista pierda calor corporal de forma más eficiente. Por tanto, perder muchos kilos por deshidratación a través del sudor no es el problema. Solo requiere que prestemos una mejor atención a la hidratación”, dijo a TV Galo.



El cuerpo técnico se ha tenido que adaptar a las necesidades del jugador quien llegó al club este semestre tras su aventura en la Liga China y Hulk.



“Nuestro masajista, quien está al lado del campo, ya sabe que en cada parada de los entrenamientos el primer jugador que tiene que recibir agua o isotónico es Hulk, porque se va a deshidratar mucho”.



“Nos hemos dado cuenta de que Hulk ha ido perdiendo mucho peso en cada entrenamiento, pero gracias a Dios no ha llegado a esos kilos. Quizás por la eficacia de nuestros masajistas quienes siempre están ahí ofreciendo hidratación. Pero para estar seguros de ello, tenemos que fomentar la hidratación después del entrenamiento. Y al día siguiente vuelve con el mismo peso que tenía antes de entrenar”, añadió.



