'Hulk' de Brasil será padre con la sobrina favorita de su exesposa

El jugador brasileño Givanildo Vieira de Souza, más conocido como Hulk, anunció hace poco que será padre por segunda vez en la relación que ha mantenido con la sobrina favorita de su ex.

Se separó de Iran Angelo de Souza tras tener tres hijos con ella, pero tiempo después se le vio saliendo con Camila Angelo, familiar cercana a su anterior esposa, lo que causó mucha curiosidad en los medios de su país.

Relación seria

Ambos anunciaron que serán padres por segunda vez, lo que tiene al jugador enloquecido, pues será su quinto hijo, tras los tres que tuvo en su primer matrimonio.



"Quiero agradecer por los innumerables mensajes sobre el tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo, otra bendición que Dios me ha dado. Estoy muy agradecido con Dios. No fue nada nuevo para mi familia”, anunció Hulk.



Eldesmarque.com publicó unas palabras que entregó la ex del futbolista al diario Record de Portugal.



“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, dijo.

Y agregó: ““Le di todo a esa chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad... Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo. Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, era correcto, era ético. Ella era perfecta en todo y yo le di el rumbo de mi vida”.



