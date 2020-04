La increíble historia de Rodallega: estuvo cerca del Real Madrid

El futbolista colombiano Hugo Rodallega relató cómo estuvo cerca de llegar al Real Madrid y cómo se cayó esa posibilidad.



En charla con Gonzalo Martínez, asistente técnico de Santa Fe, Rodallega contó que cuando tenía casi 18 años y estaba en el Deportes Quindío, un veedor del equipo merengue lo quiso llevar para que se probara en el Castilla, equipo filial del Madrid.

"Yo tenía recién 18 años, y lo único que quería era jugar. Nos reunimos con ese señor, que era el del Real Madrid y vos sabés que siempre mandan gente de todos lados para esos torneos para encontrar talentos. Ese señor dijo que Real Madrid me quería comprar a mí, para ir a jugar al Castilla y ahí empezar. Yo feliz, que sí, que listo, mejor dicho. Pero Hernando {Ángel, propietario del Quindío) me dice: 'Eso no es así, vaya pa' allá afuera que yo ahorita lo llamo…'", contó Rodellaga.



"Salí de esa oficina y ahí se acabó todo, usted sabe cómo es Hernando. Ojalá hubiera arreglado. Lo que hizo fue dañar todo, el interés que tenía esa gente, lo tiró. Me imagino, quién sabe qué pidió", agregó.



Así, según Rodallega, se frustró la posibilidad de ir al famoso equipos español. En su momento, en una entrevista con EL TIEMPO, Joan Laporta, expresidente del Barcelona, dijo que el único jugador colombiano del que le hablaron en su mandato fue de Rodallega, que llegó a ser una posibilidad remota.

Una historia más de Hugo Rodallega, habló con Gonzalo Martínez y le dijo que @realmadrid lo quiso comprar y Hernando Ángel (dueño del @QuindioOficial) dañó el negocio.

Habría sido en el Suramericano SUB-20 2005. pic.twitter.com/bE476aDODt — MigueRuiZ (@MigueRuiZ) April 14, 2020



