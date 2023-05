Santa Fe dejó escapar un empate que tenía casi asegurado y se fue con las manos vacías de su visita a Gimnasia y Esgrima de la Plata, en Argentina, en la Copa Sudamericana. Pero el malestar cardenal no solo fue por la derrota 1-0 sobre el final, además, hubo denuncias de gritos racistas.



La coyuntura que pasa en España en torno al jugador brasileño Vinicius, del Real Madrid, que recibe cadena de insultos racistas, se traslada a Suramérica.

Rodallega denuncia racismo

El atacante Hugo Rodallega, con lagrimas, fue el que denunció los insultos racistas. Al final del partido, el experimentado delantero cardenal dijo que hubo gritos de "negro" y "mono".



"No mejoramos como humanidad. Es un desastre lo que pasa en el mundo. Da tristeza venir... No digo que perdimos porque la gente ofende, pero el tema del racismo ya cansa", empezó el delantero en su declaración.



"Que te llamen mono, que te llamen negro es una falta de respeto y da tristeza", agregó Rodallega.



Dijo que los gritos fueron sobre todo cuando hubo la riña con los jugadores de Gimnasia que derivó en la expulsión de Wilson Morelo.



"Nos pasó a todos. Cuando hubo el problema, eso pasa en la cancha, puede haber expulsados, pero ya que la gente se meta con la raza en vez de rabia da tristeza. A mí no me duele perder, porque se puede perder en los últimos minutos, pero me duele lo que pasa en el entorno. En Bogotá los respetamos, ellos no a nosotros", finalizó.

Hugo Rodallega denunció actos racistas al final del partido ante @gimnasiaoficial.



"QUE TE LLAMEN MONO, NEGRO... ES UNA FALTA DE RESPETO"



