Hugo Maradona revela que Diego Maradona se le aparece por las noches

Hugo Maradona, hermano de Diego Maradona, reveló que el astro argentino fallecido el pasado 25 de noviembre se le aparece por las noches.



En una entrevista con el programa ‘Súper Deportivo Radio’ de la emisora de Argentina ‘Radio Villa Trinidad’, el hombre, de 51 años, relató cómo son sus días sin el difunto futbolista.



Hugo, quien se encuentra radicado desde hace más de dos décadas en Nápoles, ciudad italiana donde alaban al Diez como un Dios, indicó que sueña mucho con su hermano.



“Cuando lo sueño siempre lo encuentro hablándome. Me pregunta cómo estoy. ‘¿Cómo estás gordo? ¿Cómo estás cabezón?’".



De igual manera, contó que vive experiencias paranormales ya que, según él, hay noches en las que el recordado futbolista le habla, a lo que él le pide que deje de molestarlo.



“Hay noches que me despierto y me encuentro con que Diego me está hablando y yo le digo como le decía siempre: ‘¡Dejame de romper las pelotas!’. Es fuerte, pero son cosas que pasan en la vida”, contó.



A cuatro meses de su muerte, en torno a la cual hay controversia sobre si hubo o no negligencia por parte del médico Leopoldo Luque, Hugo asegura que suele imaginar cómo fue la llegada de Diego al cielo, donde se encontró con sus papás, Don Diego y Doña Tota.



“Me imagino a Diego llegando al cielo y mi viejo esperándolo con un asado y mi vieja preparando la mesa. Él siempre nombraba a la 'Tota', 'Tota', mi papá no, porque siempre lo acompañó a todos lados. Nunca habló, nunca dio una nota. Mi mamá lo miraba y Diego ya sabía que es lo que tenía que hacer”, indicó.



Finalmente, aseguró que si no hubiese sido por la pandemia del covid-19 el cuerpo de su hermano no habría sido sepultado sino que estaría rondando por Argentina y todo el mundo.



“Para ustedes se fue el futbolista, a mí se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista”, aseguró.



Próximamente, la junta médica que investiga la muerte de Diego Armando Maradona se reunirá para respaldar la investigación de la Fiscalía General de San Isidro y determinar si existió o no negligencia médica en su fallecimiento.



En el caso están involucrados el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Podrían ser culpados de ‘homicidio doloso’ debido a que al Diez se le permitió consumir alcohol y fumar marihuana en pleno proceso de recuperación, tras haber sido sometido a una operación por un hematoma subdural.



